Basket, prossimo Turno Serie A: Calendario e orari giornata 12

Nel weekend di Sabato 7 Dicembre e Domenica 8 andrà in scena la dodicesima giornata del campionato serie A di basket. In questa giornata troviamo parecchie sfide interessanti che possono portare diversi cambiamenti data la classifica molto corta.

Di seguito trovate il programma completo del prossimo turno di serie A basket

Basket: Tutte le sfide di questa 12esima giornata

Pompea Fortitudo Bologna Vs Dolomiti Energia Trentino

Aprirà le danze l’anticipo di Sabato sera delle ore 20.30 tra Bologna e Trento. Un match inedito che va in scena per la prima volta in serie A. Se in questa partita Mancinelli disputerà più di 9 minuti diventerà il quarto giocatore più utilizzato nella storia della Fortitudo.

Il match sarà trasmesso da Eurosport Player.

Germani Basket Brescia Vs Oriora Pistoia

Match all’ora di pranzo Domenica 8 tra Brescia e Pistoia. I padroni di casa lotteranno per rimanere nelle prime posizioni della classifica mentre i toscani cercheranno la quarta vittoria in campionato per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La partita sarà in onda su Eurosport Player alle 12.

Carpegna Prosciutto Pesaro Vs A|X Armani Exchange Milano

Domenica ore 16.30 andrà in scena il 164esimo scontro tra le due società. Milano, reduce dalla sconfitta in Eurolega contro la Stella Rossa, cerca di ritrovare la vittoria in campionato. Pesaro, ultima in classifica, spera di poter sbloccare il punteggio ancora fermo a 0 punti.

Il Match verrà trasmesso da Eurosport Player.

Acqua S.Bernardo Cantù Vs Openjobmetis Varese

Lo storico derby lombardo, molto sentito dalle rispettive tifoserie, si giocherà Domenica alle ore 17. Per quanto riguarda i precedenti: Cantù ha trionfato in 56 incontri mentre Varese ha vinto il derby per 87 volte.

Il derby di basket verrà trasmesso sul canale Eurosport 2.

Happy Casa Brindisi Vs Banco di Sardegna Sassari

Il match più importante di questa giornata vedrà opporsi Sassari e Brindisi, entrambe al secondo posto a pari punti. Le squadre hanno sete di punti e ritrovare la vittoria infatti sono ambedue reduci da una sconfitta in Champions League.

Il match sarà trasmesso su Eurosport Player alle ore 17.

Vanoli Cremona Vs Segafredo Virtus Bologna

I ragazzi di coach Meo Sacchetti proveranno a fermare i primi in classifica della Virtus, che arriva da una serie di 10 vittorie consecutive in campionato.

La gara sarà in onda su Eurosport Player alle ore 18

De’Longhi Treviso Vs Grissin Bon Reggio Emilia

Prima volta che la Universo Treviso affronterà Reggio Emilia in serie A. Le due squadre si trovano al momento a pari punti nella zona centrale della classifica.

La partità sarà disponibile su Eurosport Player alle ore 19.

Virtus Roma Vs Allianz Pallacanestro Trieste

Chiude il programma della 12esima giornata di basket la partita che si disputerà Domenica sera alle ore 21. Terzo scontro inedito di questa giornata.

Il match sarà trasmesso da Rai Sport Sd.

Turno di riposo per i campioni in carica dell’Umana Reyer Venezia.

