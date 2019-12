Condividi su

Un sogno per papà: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Siete in cerca di una pellicola che vi faccia emozionare? Allora Un sogno per papà potrebbe fare al caso vostro. Il film, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 5 dicembre 2019, è stato diretto da Julien Rappeneau, regista francese noto al grande pubblico per aver curato la sceneggiatura di opere come Rosalie Blum, Bis, Zulu, A Ticket to Space e Pistole nude.

Il lungometraggio dai toni drammatici, il cui titolo originale è Fourmi, ha potuto contare sulla fotografia di Pierre Cottereau, il montaggio di Stan Collet e le musiche di Martin Rappeneau. Ma qual è la sinossi di Un sogno per papà?

Un sogno per papà: trama e anticipazioni del film al cinema

Un sogno per papà, è questo il più grande desiderio di Theo, bambino desideroso di rendere felice Laurent, genitore triste. L’uomo infatti sta attraversando un periodo molto difficile sempre alla ricerca di un lavoro che sembra oramai un miraggio, divorziato e con il vizio del bere. Il figlio, molto maturo per la sua età, vede il suo gigante buono trascurare se stesso e gli altri perché troppo preso dai problemi.

Con la speranza di regalare un po’ di gioia, il piccolo si impegna con tutte le sue forze ad eccellere nel calcio, unica passione che ha in comune con Laurent. Effettivamente l’adulto in crisi sembra contento dell’hobby di Theo e quest’ultimo, pur di renderlo felice, si inventa di essere stato scelto dalle file giovanili dell’Arsenal. L’obiettivo del protagonista è quello di stimolare l’uomo a riprendere le redini della propria vita con la scusa di accompagnarlo in Inghilterra. Come finirà Un sogno per papà?

Il cast del film

In Un sogno per papà François Damiens interpreta Laurent mentre Maleaume Paquin è Théo. André Dussollier veste i panni di Claude, Ludivine Sagnier quelli di Chloé e Laetitia Dosch è Sarah. Inoltre Sébastien Chassagne recita la parte di Antoine, Didier Brice quella di Banal e Cassiopée Mayance è Romane.

Hanno partecipato al film anche Pierre Gommé nel ruolo di Max, Ismaël Dramé in quello di Karim e Nicolas Wanczycki che è Eric. Completano il cast François Girard, Jean-Philippe Goudroye e Marc Raffray.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]