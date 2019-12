Condividi su

Everton-Chelsea: formazioni, quote e pronostico della partita

Everton-Chelsea è il primo anticipo valido per la 16esima giornata del campionato inglese: fischio d’inizio previsto per le ore 13.30 di sabato 7 dicembre al Goodison Park di Liverpool.

Con un rendimento sin qui pessimo, l’Everton si è guadagnato la palma di sorpresa in negativo della stagione. La sconfitta pesantissima nel derby di Liverpool della scorsa giornata ha provocato il primo scossone: esonerato Marco Silva, al suo posto nominato Duncan Ferguson come allenatore ad interim, in attesa di trovare una soluzione alternativa. I Toffees dovranno invertire la rotta e cercare di evitare la quarta sconfitta consecutiva: quale peggiore avversario da incontrare in questo momento se non i Blues?

Nessuno, ad inizio stagione, avrebbe scommesso un penny sul Chelsea: allenatore emergente, rosa giovanissima, mercato bloccato e chi più ne ha più ne metta. Sta di fatto che i londinesi stanno conducendo un campionato ampiamente oltre le aspettative e cercheranno in tutti i modi di aumentare il gap con le inseguitrici per ottenere un posto nella prossima Champions League. Chelsea che ha vinto sei delle ultime sette partite, fatta eccezione per la sconfitta contro il Liverpool schiacciasassi.

Everton-Chelsea: quote e pronostico della partita

I bookmakers puntano sulla vittoria degli ospiti, quotata 2.00; pareggio dato a 3.65, mentre il successo dei padroni di casa è quotato sempre 3.65.

Il pronostico per questo incontro è quello dell’X2+over 1,5: difficilmente l’Everton riuscirà a risollevarsi o addirittura battere un avversario così in forma come il Chelsea.

Le probabili formazioni del match

Di seguito ecco le probabili formazioni di Everton-Chelsea:

Everton (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Mina, Keane, Digne; Davies, Schnedeirlin; Iwobi, Sigurdsson, Richarlison; Kean.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Tomori, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho; William, Mount, Pulisic; Batshuayi.

