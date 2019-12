Condividi su

AFC Bournemouth-Liverpool: formazioni, quote e pronostico della partita

Bournemouth-Liverpool è il secondo anticipo valido per la 16esima giornata del campionato inglese: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00 di sabato 7 dicembre, al Vitality Stadium.

Il Bournemouth sta vivendo uno dei periodi più difficili dall’inizio della stagione: le sconfitte consecutive sono quattro e i punti in classifica sono appena 16, due in più rispetto alla terzultima. Ma ciò che spaventa di più è senza dubbio l’avversario che si troverà ad affrontare, quella che, senza troppi giri di parole, si è dimostrata la squadra più forte del mondo.

I giudizi per il Liverpool sono ormai quasi ripetitivi. I campioni d’Europa in carica hanno vinto 24 delle ultime 25 partite disputate in Premier League – comprese quelle della scorsa stagione – e mai nessuno nella storia era riuscito a mantenere un rendimento così spaventosamente costante. Con 11 punti di vantaggio e un campionato praticamente chiuso agli inizi di dicembre, i Reds non dovranno sottovalutare questo momento, cercando di dosare e risparmiare le energie in vista del match da dentro o fuori contro il Salisburgo in Champions League e soprattutto per il mondiale per club, che il Liverpool sarà in un certo senso obbligato a vincere.

Bournemouth-Liverpool: quote e pronostico della partita

Quote dei bookmakers scontate per un match che sembra non avere storia ancor prima del fischio d’inizio: l’improbabile successo del Bournemouth paga 8.00 volte la puntata, pareggio quotato 5.40, con la vittoria del Liverpool che si attesta a 1.40.

Esito scontato, ma non il punteggio: il Liverpool potrebbe optare per scelte orientate al turnover in vista dei tanti impegni in calendario. Possibile dunque vedere una vittoria del Liverpool con 1 o 2 gol di scarto.

Le probabili formazioni del match

Ecco di seguito le probabili formazioni di Bournemouth-Liverpool:

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Francis; H. Wilson, Billing, Cook, Fraser; C. Wilson, King.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Origi, Mané.

