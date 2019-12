Condividi su

Tottenham-Burnley: formazioni, quote e pronostico della partita

Tottenham-Burnley è un match valido per la 16esima giornata del campionato inglese: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00 di sabato 7 dicembre, al Tottenham Hotspur Stadium.

L’arrivo di Mourinho sembrava aver risolto tutti i problemi in casa Tottenham, ma così non è stato: nemmeno il più abile degli psicologi (in questo ambito) è riuscito ad invertire una rotta che sembra ormai scritta. Gli Spurs, dopo la sconfitta dolorosa contro il Manchester, sono finiti nuovamente a nove punti dal quarto posto, minimo obiettivo stagionale, continuando a palesare preoccupanti lacune in fase difensiva. Sotto la gestione di Mourinho, in quattro partite disputate sono stati subiti otto gol, una media che rispecchia anche il momento della squadra.

Momento non troppo felice nemmeno per il Burnley, reduce da due sconfitte consecutive e, per una squadra che costruisce la propria salvezza sui punti conquistati in casa, non poteva che scattare l’allarme, nonostante comunque la situazione in classifica non sia disastrosa.

Tottenham-Burnley: quote e pronostico della partita

Le quote dei bookmakers sono nettamente sbilanciate in favore dei londinesi, che non potranno permettersi un altro passo falso: quota a vincere di 1.35 per i padroni di casa, con il pareggio dato a 5.00 e la vittoria ospite a 7.75.

L’esito della gara sembra scontato, ma con il Tottenham – soprattutto in questa stagione – mai dire mai: il pronostico è quello dell’1+GG. La squadra ospitante non è mai riuscita a concludere una partita senza subire gol in questa stagione.

Le probabili formazioni del match

Ecco le probabili formazioni di Tottenham-Burnley:

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Ndombélé, Sissoko; Moura, Alli, Son; Kane.

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Pieters; Lennon, Drinkwater, Cork, McNeil; Wood, Barnes.

