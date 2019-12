Condividi su

Locke e Key: trama, cast e quando esce la serie tv

Il colosso streaming Netflix ha deciso di puntare su un nuovo show basato su una saga di fumetti: stiamo parlando di Locke e Key. Il debutto della serie sul catalogo della piattaforma è previsto per il 7 febbraio 2020. La storia del titolo televisivo prende spunto dall’opera fumettistica di Gabriel Rodriguez e Joe Hill; quest’ultimo è rimasto coinvolto nel progetto del piccolo schermo e ha inoltre rilasciato una dichiarazione esprimendo il suo entusiasmo. Ecco le sue parole ufficiali riportate dal sito Den of Geek:

“Amo questa storia. I sette anni che ho passato a lavorare su Locke e Key sono stati i più belli, creativamente parlando, e non c’è giorno in cui non pensi a questi personaggi e mi manchi andarli a trovare. I sei fumetti assomigliano molto alle sei stagioni di una serie TV, per questo sento di dover portare questo meraviglioso mondo sul piccolo schermo e vedere se possiamo spaventare, come si deve, gli spettatori.“

Ricordiamo che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi del colosso sarà quindi necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi alla piattaforma.

In attesa di scoprire il trailer di Locke e Key, possiamo dare un’occhiata alla trama e al cast dello show; approfondiamo nel dettaglio.

Locke e Key: la trama

La storia dello show ruota intorno le figure di tre fratelli: Bode, Tyler e Kinsey, i quali si trasferiranno in casa del padre in seguito alla sua morte. Giunti all’abitazione, scopriranno alcune chiavi misteriose che nascondono la possibilità di conferire dei poteri soprannaturali. I tre fratelli dovranno tuttavia stare molto attenti a un nemico misterioso: un demone è infatti desideroso di impossessarsi delle chiavi per conquistare il mondo.

Il Cast dello show

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Locke e Key e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jackson Robert Scott veste i panni di Bode Locke; Connor Jessup è Tyler Locke; Emilia Jones nel ruolo di Kinsey Locke; Sherri Saum interpreta Ellie Whedon; Griffin Gluck veste i panni di Gabe; Darby Stanchfield è Nina Locke; Laysla De Oliveira nel ruolo di Dodge; Petrice Jones interpreta Scott; Thomas Mitchell Barnet veste i panni di Sam Lesser; Steven Williams è Joe Ridgeway; Kevin Alves nel ruolo di Javi; Asha Bromfield interpreta Zadie.

