Auguri Buona Immacolata 2019: frasi, citazioni e pensieri per Whatsapp

Come ogni anno, anche l’8 dicembre del 2019 ricorrerà la celebrazione dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Buona Immacolata: il significato della ricorrenza

Secondo uno dei dogmi principali della religione cattolica (non è condiviso dalle altre confessioni cristiane, la chiesa ortodossa si limita a non negarlo), proclamato nel 1854 da Papa Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus, la Beata Vergine Maria è stata concepita senza il peccato originale che invece pesa su tutte le altre creature. Ciò per via del particolare compito che Dio le ha affidato, ossia quello di diventare la madre di suo Figlio fattosi uomo.

“Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata” si legge nel catechismo della Chiesa cattolica. D’altra parte, il dogma dell’Immacolata concezione vuole che Maria non solo sia stata concepita senza il peccato originale ma anche che in tutta la sua vita non abbia compiuto nessun peccato.

Come si celebra?

Come di consueto, la solennità dell’Immacolata concezione prevede l’omaggio del Papa al monumento dedicato alla Vergine in Piazza Mignanelli, accanto a Piazza di Spagna, a Roma (tipico gesto in quest’occasione la “presentazione dei fiori” da parte del Pontefice con i Vigili del Fuoco ad innalzare fino in cima alla statua una ghirlanda). L’importanza della ricorrenza viene sottolineata dalla Chiesa con la celebrazione della Messa Gaudens Guadebo (le diocesi di rito ambrosiano invece daranno – come accade per qualsiasi altra evenienza del genere – la precedenza alla liturgia domenicale, visto che quest’anno l’8 dicembre cade, appunto, di domenica).

Ecco di seguito alcune frasi di del sacerdote polacco Massimiliano Maria Kolbe, noto per essersi offerto di prendere il posto di un uomo destinato ad essere deportato al campo di concentramento di Auschwitz, particolarmente devoto a Maria Immacolata:

“Noi, da noi stessi, siamo nulla e nulla siamo in grado di fare; senza di Lei, Mediatrice delle grazie, non ci si preserva dal cadere”

“Chi ha Maria per madre, ha Cristo per fratello”

“Rimettiti in tutto alla Divina Provvidenza attraverso l’Immacolata e non preoccuparti di nulla”

