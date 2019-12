Condividi su

Redmi K30 e Redmibook 13: data presentazione, prezzo e acquisto

Il 10 dicembre sarà il giorno delle presentazioni in casa Redmi. In rampa di lancio ci sono il nuovo smartphone top di gamma K30 e l’ultimo Redmibook 13. Non sono trapelate ancora informazioni di tipo tecnico, ci sono solo delle indicazioni di massima sui prezzi e sul design. Andiamo a vedere da vicino quali sono le possibili caratteristiche dei due device.

Redmi K30: le specifiche tecniche dello smartphone

Il dispositivo mobile sarà certamente dotato di connessione 5G e display forato. La nuova connettività sarà disponibile grazie allo Snapdragon 765G, ultimo SoC della casa di San Diego che integra il modem 5G. Del K30 non mancherà una variante 4G, dato che non tutti i paesi hanno a disposizione le strutture adatte per garantire il servizio. Per quanto riguarda il comparto fotografico, quasi sicuramente cambierà il sensore principale, sarà una evoluzione dell’obiettivo da 48 megapixel a quello di 64. L’autonomia sarà garantita da una batteria da 4.500 mAh e da una ricarica rapida da 30 W. All’appello mancano solo le configurazioni di memoria e il prezzo, i quali verranno svelati nei prossimi giorni.

Redmibook 13: pre-ordine e disponibilità in Italia

Il Redmibook 13 sarà un notebook della fascia economica che andrà ad affiancare il già conosciuto Redmibook 14. Il PC portatile è già disponibile sullo store cinese JD. Al momento viene confermata la disponibilità per la sola Cina. Per la variante di 14″ è stata già certificata la commercializzazione nell’Europa dell’est. Ci sono quindi buone probabilità che il prodotto possa vedere la luce in Italia. Non ci sono informazioni di massima sul prezzo, si conosce però il prezzo della variante da 14″, che, al cambio, costa circa 400-500 euro. Ragion per cui è possibile ipotizzare un prezzo finale del Redmibook 13 di circa 150 euro in meno.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]