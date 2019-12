Condividi su

The Loudest Voice: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 4 dicembre 2019 ha debuttato su Sky Atlantic una nuova serie tv biografica prodotta da Showtime: stiamo parlando di The Loudest Voice. La miniserie conta 7 episodi ed è basata sul romanzo best-seller di Gabriel Sherman The Loudest Voice in the Room in cui sono raccolte oltre 600 testimonianze che accusano Roger Ailes (personaggio protagonista dello show) di corruzione e molestie sessuali. Tom McCarthy figura come produttore esecutivo della serie, mentre Eigil Bryld e William Rexer si sono occupati della direzione della fotografia.

Scopriamo insieme di cosa parla nello specifico The Loudest Voice e quali sono gli attori presenti nel cast.

The Loudest Voice: la trama

La trama dello show, come su scritto, ruota intorno la figura di Roger Ailes. Quest’ultimo è stato CEO del celebre canale Fox News, modellandolo e plasmandolo fino a farlo diventare uno dei più potenti e redditizi Network d’America. Ailes è riuscito a creare un impero nel mondo dell’informazione, capace di influenzare l’opinione pubblica con finissima abilità di amministrazione delle notizie. Progetto che vide il suo crollo nel 2016, quando una presentatrice di Fox News accusò pubblicamente Ailes di molestie sessuali, dopo aver subito un licenziamento per aver rifiutato le avanches del suo capo. La notizia si diffuse in un batter d’occhio rivelando un lato di Ailes che lo condannò alla rovina della sua figura professionale e, soprattutto, personale. Le indagini a suo carico rivelarono, inoltre, centinaia di testimonianze che lo vedevano colpevole di corruzione, misoginia e molestie, segnando irrimediabilmente la fine della sua carriera.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Loudest Voice e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Russell Crowe veste i panni di Roger Ailes; Seth MacFarlane nel ruolo di Brian Lewis; Sienna Miller interpreta Beth Tilson Ailes; Simon McBurney è Rupert Murdoch; Annabelle Wallis veste i panni di Laurie Luhn; Aleksa Palladino nel ruolo di Judy Laterza; Naomi Watts è Gretchen Carlson.

