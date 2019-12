Condividi su

Zia in ospizio: nipote attua un piano per vendere auto e abitazione

Dopo un ricovero in ospedale per un piccolo infortunio domestico, l’anziana viene trasferita in una casa di riposo sotto esplicita richiesta della nipote, ora denunciata dai carabinieri di Guastalla. La novantenne, che viveva nell’appartamento seguita dalla nipote e dai servizi sociali a domicilio, non aveva mai avuto l’intenzione di lasciare casa. Il rapporto tra le due era sempre stato abbastanza conflittuale, la nipote avrebbe quindi richiesto il trasferimento della zia in ospizio contro la volontà della stessa e avrebbe poi approfittato della sua assenza per vendere i beni.

La zia in ospizio e la nipote sgombera casa.

L’anziana non si è mai sentita a proprio agio nella casa di riposo e ha presto fatto richiesta per lasciare la struttura. La domanda della donna è stata subito esaudita, nessun vincolo le impediva di far ritorno a casa, ma quando ha varcato la porta d’ingresso si è trovata davanti diverse sorprese. L’anziana ha scoperto che la sua auto – ancora intestata al defunto marito – era stata venduta, che l’appartamento era stato affidato a un’agenzia per essere messo in vendita e, infine, che in casa mancavano molti dei gioielli e oggetti d’oro. Dopo aver fatto segnalazione ai carabinieri di Guastalla, sono partite le indagini.

Maestra sospesa per violenze sui minori: l’incubo nell’asilo nido di Varese

Le indagini hanno portato alla luce una serie di irregolarità messe in atto dalla nipote della signora.

I militari hanno scoperto che la firma per autorizzare la vendita dell’auto sarebbe stata ottenuta con il pretesto di sottoscrivere un documento per la casa di riposo. Si è anche scoperto che la messa in vendita della casa non sarebbe regolare, dato che l’accordo prevedeva l’usufrutto gratuito dell’immobile all’anziana fino al momento del suo decesso. Rimane ancora irrisolta la sparizione dei preziosi. L’anziana, in assenza di parenti diretti, aveva intestato alla nipote la casa e l’automobile, a condizione che la donna si occupasse di lei fino alla morte, ma dopo l’avvenuto la donna ha deciso di rivolgersi al suo avvocato per modificare l’accordo con la nipote, per quanto riguarda l’attribuzione di beni mobili e immobili. Ora, con ulteriori approfondimenti, si cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto. Intanto i reati contestati alla donna denunciata vanno dalla violenza privata alla circonvenzione di incapace, fino al furto.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]