Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: trama, cast e anticipazioni

La settimana si apre all’insegna del buonumore e dell’avventura con Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. La pellicola, in onda stasera 9 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Joachim Rønning e Espen Sandberg.

Lo spassoso lungometraggio, sceneggiato da Jeff Nathanson e prodotto da Walt Disney Pictures con Jerry Bruckheimer Films, ha potuto contare sulle musiche di Geoff Zanelli, la fotografia di Paul Cameron e il montaggio di Rodger Barton e Leigh Folsom Boyd. Ma qual è la sinossi de Pirati dei Caraibi?

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: trama e anticipazioni

Continuano le incredibili avventure dei Pirati dei Caraibi. Il destino del bizzarro ed esilarante Jack Sparrow questa volta è legato a quello di Henry Turner, figlio di Will ed Elizabeth, e della giovane astronoma Carina Smyth. Il giovane erede dell’affiatata coppia si trova sulla HMS Monarch, nave della Royal Navy, nei pressi del terribile Triangolo del Diavolo. L’imbarcazione procede nel suo percorso fino a quando non viene attaccata dal crudele Armando Salazar, capitano della Silent Mary. L’uomo con estrema violenza uccide tutto l’equipaggio ma risparmia la vita di Henry a cui ordina di trovare Sparrow per consegnargli un messaggio importante: la sua vendetta è vicina.

Nel frattempo Jack sull’isola di Saint Martin sta progettando con scarso successo piani per arricchirsi mentre il figlio di Will lo raggiunge ma viene accusato di tradimento e arrestato. Qui l’uomo incontra Carina e insieme cercano uno stratagemma per scappare e trovare il tridente di Poseidone, unico modo per liberare il padre dalla tremenda maledizione dell’Olandese volante. Riusciranno nella loro impresa i Pirati dei Caraibi? Cos’ha in mente il malvagio Salazar?

Il cast del film

In Pirati dei Caraibi Johnny Depp interpreta Jack Sparrow mentre Javier Bardem è Armando Salazar. Brenton Thwaites veste i panni di Henry Turner, Kaya Scodelario quelli di Carina Smyth e Kevin McNally è Joshamee Gibbs. Inoltre Geoffrey Rush recita la parte di Hector Barbossa, Martin Klebba quella di Marty e Angus Barnett è Mullroy.

Hanno partecipato al film anche Giles New nel ruolo di Murtogg, Stephen Graham in quello di Scrum e Golshifteh Farahani che è Shansa. David Wenham interpreta Scarfield, Adam Brown è Cremble e Danny Kirrane è Bollard. Infine Derloy Atkinson veste i panni di Spike e Orlando Bloom quelli di Will Turner. Completano il cast Keira Knightley nella parte di Elizabeth Swann e Paul McCartney in quella di Jack Teague.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]