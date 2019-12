Condividi su

Loteria Mexicana: cos’è e come funziona il gioco del Doodle Google

Cos’è la Loteria Mexicana, che Google omaggia oggi, lunedì 9 dicembre 2019, con un simpatico Doodle interattivo? Si tratta di un gioco di carte simile alla Tombola, che di fatto, nonostante il nome possa trarre in inganno, è nato proprio in Italia nel XV secolo, per poi conoscere una fortunata espansione con l’esportazione in Spagna e quindi in America Latina.

Loteria Mexicana: dove è attivo il Doodle Google di oggi

Cliccando sul Doodle Google di oggi sarà possibile partecipare a un gioco con altri 3 utenti che vivono negli altri Paesi dove il gioco è attivo: il Doodle di oggi, infatti, non è universale, ma è attivo solo, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Messico, in tutta l’America Latina, in Canada, Svizzera, Islanda, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria, Lettonia, Bulgaria, Estonia, Vietnam e Taiwan.

Loteria Mexicana: come si gioca

Ma come funziona il gioco? È una specie di Tombola (o Bingo che vogliate), in cui al posto dei numeri sulle cartellette ci sono delle carte con dei disegni molto divertenti, immagini artistiche vere e proprie a cui viene associato un nome (lo stivale, il pesce, il cocomero, e via dicendo). Ciascun giocatore ha una “cartella” con 16 carte, ma lo scopo non è quello di riempirle tutte (come a Tombola). Infatti, non si vince sempre alla stessa maniera, ma è il computer a decidere lo schema da compilare. Una voce tira fuori le carte e noi dovremo mettere un fagiolo se abbiamo la carta citata cliccando su quest’ultima. Quando abbiamo compilato lo schema come dobbiamo (ad esempio una riga orizzontale, una colonna verticale o le 4 carte al centro) dobbiamo cliccare presto su Loteria: il primo che lo fa vince.

In Sudamerica la Loteria Mexicana è un gioco utilizzato anche a scopo istruttivo, più precisamente per far conoscere ai bambini le parole, visto che ogni carta porta su di sé un’immagine con il nome che le appartiene.

