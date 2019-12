Condividi su

Santa Subito: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Con Santa Subito la Settima Arte conferma ancora una volta la sua grande funzione sociale. Il documentario, in programmazione nelle sale dal 9 dicembre 2019, è stata diretta da Alessandro Piva, regista campano noto al grande pubblico per opere come La capa gira, Henry, My Brother – In- Law, Pasta nera, Camera Mia, Due Sicilie, The Price of Crime e Situazione.

Il lungometraggio, distribuito da Seminal Film e prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione con Il Sud, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma dove ha vinto il Premio del Pubblico BNL ottenendo una standing ovation e ben dodici minuti di applausi. Ma qual è la sinossi di Santa Subito?

Santa Subito: trama e anticipazioni del film al cinema

Santa Subito racconta la drammatica storia di una giovane che viene uccisa a soli ventitré anni da un stalker con gravi disturbi mentali. Prima di giungere al tragico epilogo, l’uomo sottopone per lungo tempo la giovane vittima a un corteggiamento morboso e serrato che non si ferma davanti al chiaro rifiuto della donna.

Ossessionato dal pensiero di possederla, il folle continua imperterrito ad opprimerla con atteggiamenti sempre più violenti. La sera del 15 marzo 1991, il crudele persecutore sferra il suo colpo finale: attende la ragazza sotto casa e la pugnala per ben quattordici volte lasciandola in un bagno di sangue. Un fatto di cronaca che non sconvolge in quanto purtroppo ogni giorno eventi di questo tipo affollano la cronaca nera ma mentre al giorno d’oggi è un reato allora non era considerato tale. Strappata alla vita prematuramente, la vittima, fervente cattolica, prima di esalare l’ultimo respiro ha perdonato il suo aguzzino.

Il cast del film al cinema

Nel documentario Santa Subito sono presenti Santa Scorese e Federica Torchetti.

