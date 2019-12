Condividi su

I Goonies: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Con gli anni ’80 che vanno di moda non potevano mancare I Goonies. La celebre pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche il 9, 10 e 11 dicembre 2019, ha segnato intere generazioni di adolescenti ed è entrato a pieno diritto nel circolo dei cult movie.

Il lungometraggio d’avventura è stato diretto da Richard Donner, regista e fumettista statunitense noto al grande pubblico per film come Twinky, Il presagio, Superman, I ragazzi del Max’s bar, Ladyhawke, Arma letale, Maverick, Timeline – Ai confini del tempo e Solo 2 ore. Ma rivediamo insieme la sinossi de I Goonies!

Come già detto in apertura di articolo, l’amato film del 1985 tornerà sul grande schermo in 4K il 9, 10 e 11 dicembre 2019. La pellicola racconta la storia di un gruppo di amici che si definiscono i Goonies e passano le proprie giornate divertendosi assieme. La vita allegra e tranquilla dei giovanissimi ragazzi viene minacciata da due imprenditori che hanno preso possesso del terreno su cui si trovano le loro case per costruire un campo da golf. Tristi all’idea di dover lasciare le proprie dimore, i piccoli si riuniscono per un ultimo fine settimana.

Tra i Goonies ci sono Brand, Data, Mouth e Chunk e Mikey Wlash e proprio giocando nella soffitta di quest’ultimo trovano una vecchia mappa in cui è segnato il percorso per raggiungere il posto in cui è sepolto il tesoro del celebre pirata Willy l’Orbo che secondo la cartina si troverebbe proprio nella zona in cui vivono i ragazzi. Preparato un piano d’azione, il gruppo intraprende questa nuova avventura che riserverà loro non poche sorprese!

Il cast del film al cinema

In I Goonies Sean Astin interpreta Mikey Walsh mentre Josh Brolin è Brandon “Brand” Walsh. Jeff Cohen veste i panni di Lawrence “Chunk” Cohen, Corey Feldman quelli di Clark “Mouth” Devereaux e Kerri Green è Andy Carmichael. Inoltre Martha Plimpton recita la parte di Stef Steinbrenner, Jonathan Ke Quan quella di Richard “Data” Wang e John Matuszak è Lotney “Sloth” Fratelli.

Hanno partecipato al film anche Anne Ramsey nel ruolo di Agatha “Mamma” Fratelli, Robert Davi in quello di Jake Fratelli e Joe Pantoliano è Francis Fratelli. Infine Mary Ellen Trainor è Harriet Walsh, Keith Walker interpreta Irving Walsh e Steve Antin è Troy Perkins. Completano il cast de I Goonies Curt Hanson nei panni del Signor Perkins e Lupe Ontiveros in quelli di Rosalita.

