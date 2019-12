Condividi su

Trento-Virtus Roma: diretta streaming, tv e formazioni. Dove vederla

Trento-Virtus Roma sarà la partita che aprirà il calendario della 13esima giornata del campionato italiano di Basket. Il match è in programma Sabato 14 Dicembre alle ore 20.00 al PalaTrento.

Trento-Virtus Roma: Statistiche e tutte le novità sulle squadre

Trento arriva a questa gara reduce dalla sconfitta dell’ultima giornata contro la Fortitudo Bologna. Le Aquile guidate da coach Nicola Brienza dopo la vittoria con Brindisi nell’11 giornata sembrano aver perso la concentrazione come è stato evidente nella scorsa giornata. Sarà fondamentale per Trento recuperare subito la miglior forma per poter ambire alla zona play-off.



La Virtus Roma si appresta ad affrontare la trasferta di Trento sperando di bissare l’ottima prova vista contro Trieste. I ragazzi di Piero Bucchi al momento sono in nona posizione in classificano e lottano per entrare nella zona play-off. Saranno decisive le prossime partite per capire se la Virtus riuscirà a tenere il passo delle prime.



Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre dobbiamo tornare alla stagione 2014/2015 dove in entrambe le gare di andata e ritorno ha avuto la meglio la formazione trentina.



I bookmakers vedono nettamente favorita la formazione di casa. L’1 delle Aquile della DOLOMITI ENERGIA TRENTINO è quotato circa 1.75 mentre il 2 della Virtus Roma supera il 3.00.



La gara sarà trasmessa in streaming sul portale di Eurosport Player.

LBA Basket serie A: Tutti i risultati della dodicesima giornata



I roster delle due squadre

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (All: Brienza)

Andres Forray

Andrea Mezzanotte

Fabio Mian

Davide Pascolo

Luca Lechthaler

Aaron Craft

Max Ladurner

Alessandro Voltolini

Rashard Kelly

James Blackmon

George King

Justin Knox

Le Probabili Rotazioni sono:

Craft – Blackmon – King – Kelly – Knox

Forray – Mian – Voltolini – Mezzanotte – Pascolo – Lechthaler – Ladurner

VIRTUS ROMA (All: Bucchi)

Amar Alibegovic

Tommaso Baldasso

Skyler Flatten

Roberto Rullo

Mike Moore

Giovanni Pini

Jerome Dyson

Davon Jefferson

Tomas Kyzlink

William Farley

Le Probabili Rotazioni sono:

Dyson – Kyzlink – Flatten – Moore – Jefferson

Baldasso – Rullo – Farley – Baldasso – Alibegovic – Pini

