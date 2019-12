Condividi su

Ashen: trama e gameplay del videogioco. Uscita del souls-like su Ps4

Titolo approdato l’anno scorso su Xbox One e Windows è sbarcato anche su Playstation 4; vediamo cosa ha da dire questo souls-like, sviluppato dagli Annapurna Interactive, rispetto ai suoi familiari.

Ashen, guerra tra luce e oscurità

La trama di Ashen si basa sul semplice concetto di conflitto tra luce ed oscurità, quest’ultima dopo aver sopraffatto la prima ha preso il controllo del mondo; come da titolo del gioco, Ashen è l’entità contrapposta all’oscurità, ovvero la luce, e lo scopo del protagonista (un personaggio da un buon design ma senza troppe pretese di background) sarà quello di farla rinascere per portare di nuovo l’equilibrio nel mondo. Il viaggio, della durata di circa 15-20 ore, ci porterà ad esplorare il mondo di gioco e a conoscere vari NPC che, oltre ad approfondire la trama di gioco, ci insegneranno nuove abilità; infatti la trama di gioco sarà perlopiù raccontata tramite i vari personaggi che popolano l’ambientazione, una narrazione indiretta.

Un souls-like diverso

Ashen offre un gameplay tipico dei souls–like ma senza l’uso delle classiche statistiche del personaggio: gli unici parametri sono vita e stamina; la progressione è relegata esclusivamente alla continuazione della trama e dei NPC che andremo ad incontrare. Come per la serie di Dark Souls anche qui c’è un hub centrale, l’Asilo del Ramingo, un villaggio che crescerà durante la vostra avventura in base a quanti NPC avrete salvato, i quali potranno assegnarvi missioni principali o secondarie (visibili sulla mappa). Parlando di nemici che andrete ad affrontare, Ashen vanta una buona varietà (dalle fattezze più disparate); non brillano molto per intelligenza artificiale, infatti se contro gruppi di nemici c’è un buon feedback lo stesso non si può dire per le boss fight ed i punti che si andranno a guadagnare serviranno per fare acquisti nello hub di gioco. Per quanto riguarda l’equipaggiamento si potranno avere armi in ogni mano, arma e scudo (o una lanterna per fare luce) oppure un’arma in entrambe le mani; infine per arrivare a parlare dei consumabili, tra i più disparati all’interno del gioco, vi sono anche le fischette cremisi (simili alle estus di Dark Souls). Oltre a ciò il gioco offre il classico sistema di invasione del mondo di altri giocatori (componente online), in cui si può cooperare per continuare l’avventura.

Ashen su PS4

Ashen è disponibile su Playstation 4 dal 9 dicembre. Un titolo difficile da padroneggiare (come qualunque souls-like) ma con meccaniche più vicine al grande pubblico.

