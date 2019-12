Condividi su

Virtus Bologna-Brindisi: diretta streaming, tv e formazioni. Dove vederla

Virtus Bologna–Brindisi sarà uno dei due big match della tredicesima giornata del campionato di basket LBA. L’altro appuntamento da non perdere vedrà opporsi i campioni in carica dell’Umana Reyer Venezia e l’AX Armani Exchange Milano.

Virtus Bologna-Brindisi è in programma Sabato 14 Dicembre alle ore 20.30 presso il PalaDozza di Bologna.

Virtus Bologna-Brindisi: Statistiche e ultime notizie sulle squadre

La Virtus Bologna, leader della classifica, ha incassato la prima sconfitta stagionale sul campo della Vanoli Cremona. I ragazzi di coach Sasha Djordjevic dovranno digerire alla svelta la sconfitta e pensare subito al prossimo scontro dato che li attende un’altra partita importante e difficile dove non sono ammesse distrazioni o passi falsi perché Milano e Sassari sono sempre più vicine in classifica. Virtus Bologna ha scelto di pagare la sanzione della squalifica del loro asso Milos Teodosic per averlo in campo nel match di Sabato.

L’Happy Casa Brindisi è reduce dalla sconfitta rimediata in casa contro la Dinamo Sassari. I pugliesi, al momento quarti in classifica, sperano di ritrovare subito la vittoria per non aumentare il gap con le migliori. Brindisi si affida al suo miglior giocatore del momento ovvero Adrian Banks.

Per quanto riguarda i precedenti: negli ultimi 5 incontri disputati, Brindisi ha trionfato per tre volte mentre Bologna solo due volte.

La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eurosport Player.

LBA Basket serie A: Tutti i risultati della dodicesima giornata

I roster delle due squadre

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA (All: Djordjevic)

Alessandro Pajola

David Cournooh

Filippo Baldi Rossi

Stefan Nikolic

Giampaolo Ricci

Milos Teodosic

Kyle Weems

Frank Gaines

Julian Gamble

Vince Hunter

Stefan Markovic

Le Probabili Rotazioni sono:

Teodosic – Markovic – Weems – Ricci– Hunter

Pajola – Cournooh – Gaienes– S Nikoloc – Baldi Rossi – Gamble

HAPPY CASA BRINDISI (All: Vitucci)

Adrian Banks

Alessandro Zanelli

John Brown III

Kelvin Martin

Iris Ikangi

Raphael Gaspardo

Antonio Iannuzzi

Riccardo Cattapan

Darius Thompson

Luca Campogrande

Tyler Stone

Le Probabili Rotazioni sono:

Thompson – Banks – Martin – Brown III – Stone

Zanelli – Campogrande – Ikangi – Iannuzzi– Gaspardo – Cattapan

