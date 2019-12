Condividi su

Ibrahimovic e il nuovo patto col diavolo: storia di un romantico ritorno

Secondo le ultime indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic ha preso la sua decisione: il futuro dell’attaccante svedese è a tinte rossonere.

Lazio, puoi ambire allo scudetto? Prossime settimane decisive

Ibrahimovic si trasferirà al Milan. L’ultimo ostacolo da superare è la formula del contratto

Che Zlatan Ibrahimovic sia oggetto di desiderio di tante squadre non è per nulla un segreto. Molte società si sono fatte avanti per accasarsi il fuoriclasse svedese ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest’ultimo pare aver fatto la sua scelta. Nel futuro dell’attaccante 38enne c’è il Milan, dove ha già militato per due stagioni – dal 2010 al 2012 – vincendo uno scudetto e una supercoppa italiana.

Tra le pretendenti all’acquisto dell’ormai ex Galaxy c’era il Bologna, squadra allenata dal suo amico Mihajlovic, che giusto ieri si è ritirato dalla corsa per aggiudicarsi il cartellino dell’attaccante svincolato, come confermato anche dallo stesso direttore sportivo rossoblù Walter Sabatini: “Ibrahimovic non verrà al Bologna: ha fatto altre scelte”.

Nonostante le smentite del direttore sportivo del Milan, Ricky Massara, durante il pre partita di Bologna – Milan di domenica sera, e l’inserimento in queste ultime ore anche da parte del Napoli, Ibrahimovic vestirà di nuovo la casacca rossonera. L’ultimo nodo da sciogliere è quello relativo alla formula del contratto: la società di via Aldo Rossi ha offerto al calciatore un ingaggio da 6 milioni di euro per 18 mesi, ritenuta una proposta seria da parte di Maldini e Boban, considerando anche la non più giovanissima età dello svedese.

Adesso la palla passa ad Ibra per la decisione finale – il quale ha sempre rivolto parole al miele riguardo la sua esperienza in passato al Milan – e che metterebbe fine a una lunga telenovela iniziata il 13 novembre, giorno dell’addio ufficiale ai Los Angeles Galaxy. Riuscirà la squadra allenata da Pioli a gestire un calciatore di questo calibro e risollevare una stagione iniziata al di sotto delle aspettative?

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]