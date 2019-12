Condividi su

Repubblica Ceca: sparatoria nell’ospedale Faculty Hospital. 6 i morti

Erano le 7 del mattino (ora locale) quando un uomo armato ha fatto irruzione in uno dei reparti ambulatoriali dell’ospedale del Faculty Hospital di Ostrava, città nordorientale della Repubblica Ceca a circa 300 km da Praga – vicino il confine con la Polonia– e ha aperto il fuoco. L’uomo si è introdotto indisturbatamente all’interno dell’edificio e, senza esitare, ha cominciato a sparare contro i pazienti. Nonostante sia stato fatto scattare l’allarme nell’immediato, l’uomo è riuscito a mettersi in fuga ed è in corso la caccia al criminale. Si contano almeno 6 vittime e molti feriti. La polizia della Repubblica Ceca, dopo i primi colpi di arma da fuoco, ha ordinato l’evacuazione della struttura da parte del personale medico e infermieristico, mettendosi subito sulle tracce del responsabile.

Repubblica Ceca: l’attacco all’ospedale è costato la vita a degli innocenti.

La presenza di vittime sul luogo della sparatoria è stata confermata da Jan Hamacek, ministro dell’Interno di Praga, che ha rilasciato ai media locali queste parole, citate dal Sun: “È in corso un’operazione dei reparti della polizia regionale e delle squadre di pronto intervento. Purtroppo, l’attacco all’ospedale è costato la vita a degli innocenti. L’operazione della polizia non è ancora terminata e preferisco quindi non fare ulteriori dichiarazioni fino a quando non saranno disponibili degli aggiornamenti. Le forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile per risolvere la situazione”.

Un uomo alto circa un metro e ottanta, dai capelli biondastri e che indossa un giubbotto rosso.

La portavoce della polizia regionale, Pavla Jirouskova, fa sapere che le forze dell’ordine stanno cercando l’uomo. La persona sospettata sarebbe caucasico dai capelli biondastri che indossa un giubbotto rosso, alto circa un metro e ottanta. I testimoni sono stati invitati a farsi avanti e a collaborare; si è riusciti a ricostruire la foto del presunto responsabile della strage, che è stata diffusa attraverso Twitter. La polizia della Repubblica Ceca, dopo aver a sua volta sottolineato il massimo impegno degli apparati di pubblica sicurezza nella ricerca del sospettato, ha esortato la popolazione a collaborare fornendo informazioni agli investigatori. Gli agenti sono aiutati da macchine ed elicotteri che perlustrano tutta la zona, mentre la struttura e l’università vicina sono state chiuse per sicurezza. Per il momento non si esclude alcuna pista: dal gesto folle sino all’atto terroristico, considerando la modalità di azione.

