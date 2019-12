Condividi su

Luminarie più belle d’Italia: dove andare ad osservarle

Ecco dove è possibile andare a visitare le luminarie più belle in Italia: da Salerno a Torino passando per Napoli e Orbetello

Dal sud al nord Italia, le città con le luminarie più belle

Durante il mese di dicembre, le città italiane si apprestano a far respirare l’aria di Natale ai cittadini. Eventi e vari tipi di decorazioni non mancano per le vie dei posti più belli d’Italia, da sud a nord. Salerno – città campana con origini medievali – è famosa per le sue luminarie e con l’evento luci d’artista trasforma le sue vie in un luogo d’incontro per grandi e piccini, attirando l’attenzione e la curiosità di moltissimi turisti fino alla metà di Gennaio 2020.

Spostandoci un po’ più su, in uno dei quartieri più suggestivi di Napoli, il quartiere di Chiaia, sono esposte le luci d’artista intitolare Di-segni di Luce, firmate dal pittore e scultore napoletano Lello Esposito. Ammirando con la testa in su queste raffigurazioni, si può respirare non solo l’aria natalizia che pervade le vie partenopee ma anche scoprire la magia e assaporare la storia che questa fantastica città possiede.

Se andiamo in Toscana, più precisamente a Orbetello, in provincia di Grosseto, è stato inaugurato l’uno dicembre Incantolandia, il primo parco emozionale di luminarie in Europa. Questo bellissimo parco invernale della Maremma offre una varietà infinita di emozioni: sculture Art – Light, intrattenimento, mercatino natalizio e un’area 3D games sono all’ordine del giorno per rendere unica questa meravigliosa realtà.

Impossibile non inserire in questa lista Torino, città che si trasforma durante il periodo natalizio. Da anni le luminarie decorano le strade e le piazze del capoluogo piemontese, in particolar modo in via Lagrange è esposta la luminaria più scenografica: la fiaba che viene raccontata in questo posto non può che rendere magica anche una semplice passeggiata. Come sempre l’Italia si presenta nel miglior modo possibile per far trascorrere ai suoi cittadini, ma anche ai turisti, i momenti di festa con tanta serenità.

