Che fine ha fatto Bernadette: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Siete in cerca di un film che vi faccia sorridere ed emozionare? Allora Che fine ha fatto Bernadette? potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 12 dicembre 2019, è stata diretta da Richard Stuart Linklater, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per opere come Before Sunrise – Prima dell’alba, Waking Life, Fast Food Natio, Me and Orson Welles, Bernie e Tutti vogliono qualcosa.

Il lungometraggio dai toni drammatici, prodotto da Annapurna Picture e Color Force, rappresenta l’adattamento sul grande schermo del romanzo del 2012 scritto da Maria Semple. Ma qual è la sinossi di Che fine ha fatto Bernadette?

Come già detto in apertura di articolo, il film uscirà al cinema il 12 dicembre 2019. La pellicola racconta la storia di Bernadette Fox, geniale architetta che ha lavorato per tanto tempo in un ambiente composto per lo più da uomini e madre attenta a tutte le esigenze della figlia quindicenne Bee.

Determinata a far funzionare al meglio la sua famiglia, la donna ha sacrificato la sua carriera per dedicarsi completamente alla piccola e all’amato marito. La protagonista però non ha un buon rapporto con le altre mamme che tende ad ignorare del tutto o ad entrare facilmente in conflitto con loro. La tranquilla routine della affascinante ex professionista viene sconvolta da un evento inaspettato che porta Fox a sparire misteriosamente. Che fine ha fatto Bernadette?

Il cast del film

In Che fine ha fatto Bernadette Cate Blanchett interpreta Bernadette Fox mente Billy Crudup è Elgie Branch. Emma Nelson veste i panni di Bee Branch e Kristen Wiig quelli di Audrey Griffin.

Hanno partecipato al film anche James Urbaniak nel ruolo di Marcus Strang e Judy Greer in quello della dott.ssa Kurtz. Infine Troian Bellisario recita la parte di Becky, Zoë Chao quella di Soo-Lin e Laurence Fishburne è Paul Jellinek.

