Condividi su

Basket: bene le italiane impegnate in Champions League e Eurocup

Giornata positiva per le italiane impegnate in Europa. La Dinamo Sassari ottiene un preziosa vitoria in casa dei lituani del Lietkabelis. Due punti importanti arrivano anche per Brescia in casa contro i turchi del Darussafaka. Venezia, già qualificata, vince in trasferta sul campo del Limoges.

LEGGI ANCHE: LBA Basket serie A: Tutti i risultati della dodicesima giornata

Eurolega: Limoges-Umana Reyer Venezia 71-78

Una formalità per i campioni italiani in carica, il match contro il Limoges. I ragazzi di coach De Raffaele infatti sono già qualificati per la Top 16. I migliori realizzatori per Venezia sono stati: Watt con 16 punti e Bramos con uno score di 13. In doppia cifra anche Filloy e De Nicolao.

Champions League Basket: Lietkabelis cede in casa contro Sassari

La Dinamo porta a casa la vittoria per 82-86 contro i lituani padroni di casa. I Giganti di Sardegna sono partiti forte nei primi due quarti e all’intervallo hanno fatto registrare un vantaggio di +12. L’epilogo della gara sembrava già essere chiaro ma per il Lietkabelis sale in cattedra Sakic che, con 31 punti personali, riporta il match in parità. La gara viene decisa nei possessi finali quando Sassari non sbaglia dalla lunetta del tiro libero.

I migliori realizzatori per i sardi sono stati Evans con 17 punti, e Pierre con 15. Hanno fatto bene anche Spissu e Bilan.

Nel post partita Michele Vitali, interviene duro su Instagram accusando il pubblico del Lietkabelis di razzismo. Ecco il suo sfogo:

“È una vergogna sentire gente che fa il verso della scimmia a un giocatore soltanto per il colore della pelle, inaccettabile! Persone del genere non meritano niente nella vita”

Eurolega: Darussafaka-Germani Brescia 61-70

Importante vittoria per la Leonessa di Brescia che aggancia proprio i turchi in vetta al Girone C portandosi a un passo dalla Top 16. Il migliore per Brescia è stato Abass con 14 punti. Bene anche Zerini e Lansdowne.

Coach Esposito commenta così la vittoria della squadra: “A Brescia giocammo male, senza fiducia, ma il Darussafaka aveva fatto un grande lavoro. Abbiamo giocato contro un team dal grande talento, ma il nostro desidero di scrivere una pagina storica per il club e per la nostra città ha fatto la differenza“.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]