Dio è donna e si chiama Petrunya: trama, cast e anticipazioni

Non è solo il periodo dei cinepanettoni e commedie leggere ma anche di pellicole brillanti come Dio è donna e si chiama Petrunya. Il lungometraggio, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 12 dicembre 2019, è stata diretto da Teona Strugar Mitevska, regista macedone nota al grande pubblico per opere come The Woman Who Brushed Off Her Tears, I Am from Titov Veles e How I Killed a Saint.

Il film dai toni drammatici, prodotto da Sister and Brother Mitevski, Entre Chien et Loup e Vertigo, è stato presentato in concorso nella selezione principale della Berlinale di quest’anno e selezionato tra i tre finalisti del Premio Lux. Ma qual è la sinossi di Dio è donna e si chiama Petrunya?

Dio è donna e si chiama Petrunya: trama e anticipazioni

Stip, comune nella parte centro-orientale della Repubblica di Macedonia. Qui, da tempo immemore, si svolge una festa religiosa che consiste nel lanciata una croce nel fiume che viene poi recuperata soltanto da uno degli uomini della comunità. Secondo la tradizione infatti, una volta che il gruppo di fedeli si getta nelle acque, colui che riesce a trovare per primo l’oggetto sacro che porta fortuna ha il diritto di tenerlo con sé per i seguenti trecentosessantacinque giorni. Al rituale però possono partecipare soltanto individui di sesso maschile ma questo non ferma Petrunya, ragazza trentaduenne laureata in Storia che inaspettatamente gareggia e vince la competizione.

Avendo trasgredito alle regole, gli altri concorrenti vogliono sottrarre la croce alla donna che però scappa con il suo meritato premio. Tornata a casa, ben presto viene individuata e e portata in centrale dalla polizia che non le permette di uscire dal commissariato ma al tempo stesso non può formalmente arrestarla in quanto dei video provano che la giovane ha legittimamente conquistato l’oggetto sacro. Come finirà Dio è donna e si chiama Petrunya?

Il cast completo del film

Protagonista di Dio è donna e il suo nome è Petrunya è Zorica Nusheva. Labina Mitevska veste i panni della giornalista, Stefan Vujisic quelli di Darko e Suad Begovski è il prete. Simeon Moni Damevski ricopre il ruolo dell’ispettore e Andrijana Kolevska quello di Bloagica.

Hanno partecipato al film anche: Peter Mircevski, Violeta Sapkovska. Nikola Kumev, Bairush Mjaku, Xhevdet Jashari, Straso Milosevski, Pece Ristevski, Stojan Arev, Kire Acevski, Dimitrov Hristijan e Vladimir Tuliev. Completano il cast Ilija Volcheski, Igor Todorov, Nenad Angelkovic, Mario Knezovic e Ljiljana Bogojevic.

