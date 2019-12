Condividi su

Nancy: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Siete in cerca di un thriller che vi lasci con il fiato sospeso? Allora Nancy potrebbe fare al caso vostro. La pellicola drammatica, in programmazione sul grande schermo dal 12 dicembre 2019, è stata diretta da Christina Choe, regista americana nota al grande pubblico per aver lavoro dietro la macchina da presa in fiction come Strange Angel, The Twilight Zone, The Act, Queen Sugar e Welcome to the DPRK.

L’angosciante lungometraggio, prodotto da Mental Pictures, Eon Productions, è stato molto apprezzato dalla critica cinematografica, ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura al Sundance Film Festival e ottenuto due candiature a Spirit Awards. Ma qual è la sinossi di Nancy?

Nancy: trama e anticipazioni del film al cinema

L’opera racconta la storia di Nancy Freeman, ragazza che vive con la madre gravemente malata. Per sfuggire alle grigie giornate passate in solitudine, la giovane donna si rintana nel mondo virtuale dove ha una vita molto più stimolante di quella che conduce nella realtà. Insoddisfatta e insofferente, coltiva il sogno di diventare una scrittrice e nel frattempo sul web si diverte ad interpretare altre persone preparando nei minimi dettagli la parte in modo tale da non generare sospetti.

La situazione degenera quando muore la madre e Nancy perde completamente la capacità di distinguere verità e finzione. Facendo zapping, la protagonista viene colpita da un’intervista fatta ad una coppia di coniugi che trent’anni prima hanno smarrito la figlia. Oramai fuori controllo, la donna si convince di essere lei la piccola scomparsa nel nulla e bussa alla porta dei due genitori. Cosa succederà?

Il cast completo del film

Protagonista della pellicola è Andrea Riseborough che interpreta Nancy Freeman. Steve Buscemi veste i panni di Leo, Ann Dowd quelli di Betty e John Leguizamo è Jeb. Inoltre J. Smith- Cameron ricopre il ruolo di Ellen, Marinda Anderson quello della giornalista e Jamie Angella è un giornalista.

Hanno partecipato al film anche Lorenzo Beronilla nella parte di un visitatore dell’ospedale, Owen Campbell in quella di Jordan e Samrat Chakrabarti che è Raj. Infine Olli Haaskivi è il dottor Waters, René Ifrah interpreta Jake Lee e James Karpowicz è Diner Patron. Completano il cast di Nancy Virginia Kull nel ruolo di Den Loden, T. Sahara Meer in quello di Beth, Anna Lucente che è una donna in ospedale e Linda Kutrubes nei panni di una cameriera.

