Esame patente 2020: regioni e province dove si supera più facilmente

Esame patente: in generale pochi vengono bocciati, d’altra parte, in alcune province italiane la percentuale dei promossi è praticamente al 100%.

Esame patente: zero bocciati al Meridione

Il centro studi del portale AutoScout24 ha condotto uno studio sull’esito delle prove necessarie per ottenere il permesso di guida sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’esame di guida per il conseguimento della Patente B lo scorso anno è stato sostenuto da 662.168 persone: di queste l’85,5% è stata promossa.

Tuttavia, in alcune zone del Sud Italia la percentuale dei promossi si avvicinata di molto al 100%. In Campania, per esempio, il 97% degli esaminandi ha superato l’esame di guida; in Puglia la percentuale è arrivata a toccare il 97,3%, in Molise il 96,6%. Non si discostano molto da queste cifre quelle relative ad altre regioni meridionali come Calabria (95,7%), Basilicata (95,4%) e Sicilia (94,4%).

Cosa dicono i dati sulle regioni del Nord?

Per quanto riguarda le province, invece, spicca il dato di Isernia e quello di Messina: nel capoluogo molisano e in quello siciliano ha passato l’esame per la patente B il 99% degli esaminandi. Vicine a questa percentuale le province di Foggia (98,9%), Potenza (98,6%) ed Enna (98,1%). L’unica eccezione a questo scenario è fornita dalla Sardegna dove solo il 69,8% degli esaminandi ha superato la prova di guida (ultima regione per numero di promossi): l’anno scorso in Provincia di Cagliari i promossi non hanno superato quota 62,1%.

Una percentuale quest’ultima molto più vicina a quelle riscontrabili nel Nord Italia che a quelle rilevata al Meridione: infatti, in Trentino Alto Adige solo il 70,5% degli esaminandi ha superato l’esame nel 2018 (penultima regione d’Italia per numero di promossi), in Liguria solo il 72% (nella provincia di Trento la percentuale scende al 66%, in provincia di Genova al 64,5%).

