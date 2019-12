Condividi su

The Grudge: nuovo trailer, trama, cast e quando esce il film horror

Anche se non è una legge certa quando tra i produttori di un film horror c’è Sam Raimi, regista celebre per il capolavoro Evil Dead, ci sono ottime probabilità che sia un’opera di tutto rispetto. Poiché l’artista americano, insieme a Rob Tapert e Taka Ichise, figura tra i finanziatori di The Grudge gli amanti del genere attendono con trepidazione il suo approdo sul grande schermo.

Il lungometraggio da brivido, diretto da Nicolas Pesce che ha già lavorato dietro la macchina da presa in The Eyes of My Mother e Piercing, è il reboot dell’omonimo remake uscito nel 2004 con Sarah Michelle Gellar a sua volta trasposizione statunitense della pellicola giapponese Ju-on: Rancore. Ma qual è la sinossi di The Grudge?

The Grudge: nuovo trailer, trama e quando esce il film horror

Amanti dell’horror l’attesa è quasi finita, dal 27 febbraio 2020 The Grudge sarà in programmazione nelle sale cinematografiche. Lo spaventoso film racconta la storia della poliziotta Mandy, ligia al dovere e attenta a non trascurare nessun dettaglio.

La donna presta servizio in una cittadina americana e proprio durante delle indagini su di un caso irrisolto, visita una strana abitazione che sembra collegata ad alcuni omicidi. Appena entrata l’agente percepisce quel luogo come pericoloso e turbata cerca una spiegazione razionale per ciò che ha sentito e visto. Ben presto la detective scopre che effettivamente quella dimora nasconde un raccapricciate segreto: le stanze delle vecchia villa si aggira uno spietato fantasma vendicativo che tortura e uccide tutti coloro che osano varcare la soglia di casa. Cosa succederà ai protagonisti di The Grudge?

https://www.youtube.com/watch?v=eVA5B2YW3qA& feature=emb_title

Il cast del film

In The Grudge Betty Gilpin interpreta Nina Spencer mentre Andrea Rieborough è la detective Mandy Muldoon. Lin Shaye veste i panni di Faith Matheson, John Cho quelli di Peter Spencer e Jacki Weaver è Lorna. Inoltre Frankie Faison ricopre il ruolo di Mr. Matheson, Tara Westwood quello di Fiona e Stefanie Sherk è la terapista.

Hanno partecipato al film anche Nancy Sy nella parte dell’infermiera, Zoe Fish in quella di Melinda Landers e Joel Marsh Garland che è il detective Greco. Junko Bailey è Kayako, David Lawrence Brown interpreta Sam Landers e Bradley Sawatzky è Michaels. Completano il cast di The Grudge: William Sadler, Demián Bichir, Robin Ruel, Maria Anne Grant, Ernesto Griffith e Robert Kostyra.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]