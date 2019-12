Condividi su

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta streaming o in tv

Fiorentina-Inter è il posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per domenica 15 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina è di nuovo in crisi, come ormai spesso le capita in questo anno solare: fatta eccezione per un mini-ciclo di risultati positivi, la squadra viola non è mai riuscita a trovare continuità e fare punti sotto la gestione Montella che, non a caso, è finito nel banco degli imputati. In Fiorentina-Inter servirà una scossa da parte sua e di tutta la squadra per invertire la rotta: quattro sconfitte consecutive in campionato obbligano la Fiorentina ad una grande prestazione contro i primi in classifica. Buone notizie dall’infermeria: il capitano German Pezzella ha recuperato e giocherà dal primo minuto a fianco di Caceres, autore del gol a Torino domenica scorsa.

L’Inter dovrà rialzare la testa dopo lo shock emotivo provocato dall’eliminazione dalla Champions League, avvenuto per il secondo anno di fila con un risultato negativo di fronte ai propri tifosi nell’ultima e decisiva giornata. Lautaro e compagni hanno ciccato anche l’ultimo appuntamento in Serie A, non andando oltre lo 0-0 con la Roma, ma l’Inter di quest’anno, nei pochissimi momenti di difficoltà avuti, ha sempre risposto con grande personalità: sarà così anche stavolta?

Le varie sfide Fiorentina-Inter hanno regalato sempre tante emozioni e si aspetta qualcosa di simile anche stavolta, in un match che si presenta più delicato di quel che sembri.

Le probabili formazioni del match

Ecco di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Inter:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Caceres, Pezzella, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ghezzal.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Valero, Lazaro; Lautaro, Lukaku.

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta tv e streaming

Il match si potrà vedere in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

