I Medici 3: trama, cast e anticipazioni di stasera 11 dicembre 2019

Quarto ed ultimo appuntamento con la terza stagione della serie televisiva ispirata alla storia della Famiglia De Medici, una delle più influenti Signorie Italiane.

La terza stagione de I Medici, serie tv co-prodotta da Rai Fiction, ha visto il protagonista Lorenzo lottare duramente per conservare il proprio potere e per non vedere Firenze cadere nelle mani delle Signorie nemiche. Come se non bastasse, un irrefrenabile senso di ribellione si insidia però tra il popolo che, fomentato dalle predicazioni di Padre Girolamo Savonarola, inizia a sentirsi sempre più stanco di patire la fama in nome di Firenze. Dopo aver ottenuto la benevolenza del Papa e l’alleanza con il Re di Napoli, Il Magnifico è pronto a difendere la propria città e la sua Famiglia.

I Medici 3: trama quarta puntata, finale di stagione

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda la puntata finale della terza stagione de I Medici.

Lorenzo Il Magnifico, nel nome della Famiglia, cercherà ad ogni costo di salvare Firenze. Per ottenere i favori del Papa, il De Medici ha dovuto offrire al figlio del Santo Padre la mano di sua figlia Maddalena, ancora bambina. La moglie Clarice, addolorata per la sua decisione, non sarà al suo fianco e Lorenzo si ritroverà da solo ad affrontare il momento più buio per la sua casata.

I Medici 3: anticipazioni ultima puntata e serie tv in streaming

L’attore britannico Daniel Sharman porta ancora una volta il volto di Lorenzo Il Magnifico, Signore di Firenze, uomo politico, filosofo e amante di ogni forma di arte, inoltre figura emblematica del Rinascimento Italiano.

L’appuntamento con l’ultima puntata I Medici 3 è in prima serata su Rai 1 o in diretta streaming sulla Piattaforma online Raiplay, completamente rinnovata e ricca di contenuti extra.

