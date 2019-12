Condividi su

Ariana Grande: tracklist nuovo album live, ecco le anticipazioni

Viaggia spedito verso la conclusione lo Sweetener World Tour di Ariana Grande. Iniziato il 13 Marzo, terminerà il 22 Dicembre al Forum di Inglewood. L’atteso live album, il primo in assoluto per lei, sembra proprio che si farà e in queste ore la cantante americana ha svelato su Instagram la possibile scaletta del disco. Gli Arianators comunque non avevano potuto lamentarsi, visto che nel 2018 era uscito Sweetener e quest’anno Ariana aveva pubblicato Thank U, Next.

I post di Ariana Grande ai fan

I primi segnali della possibile pubblicazione di un disco live, Ariana Grande li aveva dati in Ottobre, quando aveva postato: “Dunque, ho un sacco di registrazioni della mia voce dal vivo sul mio computer grazie a Johnny e Toby su questo volo sto per iniziare a scegliere le mie parti preferite… In caso voi un giorno vogliate un live album”. Ora, però, il live sembra davvero in arrivo e addirittura Ariana avrebbe condiviso con i suoi fan la tracklist del prossimo disco. L’arrivo dell’album dal vivo era stato ufficializzato dalla stessa Ariana Grande con un post datato 1° Dicembre: “Vi amo ciao! Ho preparato le voci per questo nuovo album dal vivo. Sto ascoltando i primi mix e passaggi e sono molto emozionata. Sto producendo tutta la parte vocale da sola. Johnny ha prodotto tutte le parti della band. Presto la consegna alla casa discografica. Sono passata a salutarvi perché vi amo e mi mancate. Ci vediamo stasera al mio tour a Jacksonville”.

Lo Sweetener World Tour ha ottenuto fin qui un ottimo riscontro, riuscendo a fare sold-out in molte occasioni. Inoltre, durante il 2019 è stata ai vertici della classifica degli artisti di maggior successo su Spotify

La tracklist del disco live

Ariana Grande ha pubblicato un post via Instagram Stories che sta facendo sognare ogni Arianator, pubblicando quella che sembra proprio la tracklist dell’album che riporterà i pezzi eseguiti durante lo Sweetener World Tour, che supporta l’omonimo disco uscito nel 2018. Eccola qui:



Raindrops; God Is A Woman; Bad Idea; Break Up With Your Girlfriend; REM; Be Alright; Sweetener; Successful; Side To Side; 7 Rings;

Love Me Harder/Breathin’; Needy; Fake Smile; Make Up;

Right There/You Will Never Know/Break Your Heart Right Back; NASA;

Tattooed Heart; Only One; Goodnight N Go; Get Well Soon;

In My Head interlude; Everytime; The Light Is Coming; Into You;

My Heart Belongs To Daddy; Dangerous Woman; Break Free.

A metà Novembre tra i fan di Ariana Grande si era sparsa la voce che l’ultima parte del tour non sarebbe stata effettuata; si parlava dell’annullamento dell’appuntamento di Lexington e le immagini di Ariana Grande, nelle quali sembrava molto affaticata, non facevano sperare per il meglio. Tuttavia i timori si sono rivelati infondati e gli Arianators potranno presto fare proprio un disco che li riporterà alle atmosfere vissute sotto il palco durante lo Sweetener World Tour.

