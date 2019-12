Condividi su

Migliori album di Natale: quali sono, la classifica

Nessun regalo è più classicamente natalizio… di un album di canzoni natalizie. Un appuntamento obbligato per moltissimi musicisti, indipendentemente dal genere seguito. Il pubblico, inoltre, sembra gradire, se è vero che White Christmas di Bing Crosby ha il suo posto nel Guinness World Record come singolo di cui sono state vendute più copie in assoluto. Visto che il periodo è quello giusto, vi presentiamo i migliori album di Natale.

Dalla 25a alla 20a posizione

Iniziamo questa classifica dei migliori album di Natale con il 25° posto dei Weezer, che scelgono di mantenere un approccio beffardo verso le feste. I sei brani che compongono Christmas With Weezer, disco del 2008, spaziano dal power-pop ai suoni ben più duri di We Wish You A Merry Christmas. Una curiosità: in questo album ci sono solo pezzi che parlano di Gesù.

La 24a posizione se l’aggiudica Christmas Joy in Latvia. Con questo disco si ritorna al classico: infatti riprende le tradizioni lettoni ed è stato interpretato, nel 2012, dal New York Latvian Concert Choir. Unisce la spiritualità cristiana a rimandi alle più antiche tradizioni di questo Paese baltico.

23a posizione tra i migliori album di Natale a Natty Christmas del musicista giamaicano Jacob Miller, disco del 1978, che mette insieme dub style, derivato dal reggae, e la sfrontatezza tipica degli Inner Circle, di cui faceva parte.

Un gradino più in basso, Songs For Christmas di Sufjan Stevens. Realizzato con uno stie irriverente e scanzonato nel 2006, è uno dei dischi che ha più stravolto le canzoni originali.

Il grande Bob Dylan e il suo Christmas In The Heart del 2009 occupano la posizione numero 21 della nostra classifica dei migliori album di Natale. Sorprendente come l’interpretazione di Dylan aggiunga valore ai classici natalizi, anche se a prima vista il suo registro vocale sembrerebbe poco adatto.

Il posto numero 20 va invece a New Wave Xmas: Just Can’t Get Enough. Il disco è del 1996, ma ci riporta agli anni ’80 con il suo pop interpretato in modo molto personale. Il pezzo migliore? Peace On Earth / Little Drummer Boy, nella quale mette insieme un brano di David Bowie e uno di Bing Crosby.

La classifica dei migliori album di Natale: dalla 19a alla 10a posizione

Uscito dal talent The Voice, Cee Lo Green apre questa seconda parte della classifica piazzando Cee Lo’s Magic Moment in 19a posizione. Rap, funk e jazz si fondono in un album con cui collaborano Christina Aguilera in Baby, It’s Cold Outside, mentre Rod Stewart e Trombone Shorty su Merry Christmas, Baby.

18a posizione per A She & Him Christmas, disco del 2011, che fa dell’eleganza la propria cifra stilistica. Christmas Day, cover dei Beach Boys, il pezzo migliore.

Christmas on Death Row del 1996 si aggiudica il posto 17. Trattasi di una compilation che mette insieme i rapper Snoop Dog e Tupac al rock’n’blues di 6 Feet Deep e Guess, senza dimenticare il romanticismo di Danny Boy con Peaceful Christmas.

Saliamo al 16° posto della classifica dove troviamo un disco del 1984, Christmas Collection dei Carpenters, i quali avevano raggiunto il milione di dischi venduti con Christmas Portrait del 1978. La voce della cantante Karen Carpenter è perfetta per questo genere di canzoni.

Al 15° posto, Johnny Cash con Christmas With Johnny Cash, pubblicato nel 2003. Raccoglie una serie di brani ovviamente in tema col Natale, realizzati tra il 1962 e il 1980. Christmas As We Knew It è un brano molto delicato, che rimanda ai ricordi d’infanzia di Cash. Da non perdere se si desidera un romantico disco da ascoltare durante le feste.

Compilation con una buona causa – il fundraising per le Paraolimpiadi – realizzata nel 1987, A Very Special Christmas – 14° posto – chiama a raccolta grandi nomi come Bruce Springsteen, i Pretenders, gli U2, John Mellencamp e Run-DMC, sorprendenti con Christmas in Hollis.

Al 13° posto della classifica dei migliori album di Natale troviamo un disco del 1957, A Jolly Christmas From Frank Sinatra. Il crooner italo-americano al suo meglio per quello che è considerato un evergreen delle feste.

In 12a posizione troviamo un altro album piuttosto datato: The Ventures’ Christmas Album dei The Ventures, in vendita dal 1965, è la risposta a Frank Sinatra. Un disco che riarrangia in stile rock alcuni grandi classici come l’eterna Jingle Bells.

In 11a posizione si incontra Pretty Paper, esordio tra gli album natalizi di Willie Nelson, del 1979. Anche in questo lavoro, atmosfere rilassate e intime la fanno da padrone.

La Top Ten della nostra classifica si apre con Ella Wishes You A Swinging Christmas della jazzwoman Ella Fitzgerald. Una grandissima voce e un approccio coinvolgente caratterizzano questo disco.

Dalla 9a alla 4a posizione

Compilation della Atlantic Records, Soul Christmas del 1968 occupa la 9a posizione dei migliori album di Natale. Otis Redding con White Christmas, Carla Thomas con Gee-Whiz, It’s Christmas e Clarence Carter con Back Door Santa su tutte.

Un disco storico all’ottavo posto: White Christmas di Bing Crosby del 1986. Il grande cantante americano mette la sua voce a centro di brani interpretati con eleganza, come la title-track, singolo con il record di vendite, e I’ll Be Home For Christmas.

I Beach Boys celebrano il Natale con Beach Boys Christmas Album, in 7a posizione. Questo disco del 1964 non può prescindere dall’attitudine festaiola tipica del gruppo, come nel pezzo migliore, Santa’s Beard.

Il grande trombettista Louis Armstrong presidia la 6a posizione con The Best of Christmas Songs alla posizione numero 6. Christmas Night In Harlem è il culmine di un disco a cui Armstrong presta la sua anima jazz.

5° posto per A Motown Christmas del 1973. La famosa label portabandiera della black music ospita nella sua compilation anche un imberbe Michael Jackson. Ma gli altri interpreti non sono da meno, con Stevie Wonder, Supremes e Marvin Gaye in evidenza.

Ai piedi del podio, la 4a posizione va a A Charlie Brown Christmas del 1965. Le canzoni di Natale ispirate ai Peanuts e interpretate dal Vince Guaraldi Trio sono diventate subito iconiche, con la benedizione di Charles Schultz, papà di Linus & Co.: “Quando camminano i miei personaggi saltellano un po’ – lui è riuscito a catturare quell’immagine e metterla in musica“.

Il podio della classifica dei migliori album di Natale

Sul gradino più basso del podio troviamo James Brown e il suo James Brown’s Funky Christmas del 1995. Il titolo dice tutto su questo disco che racchiude una selezione dei tre album natalizi che l’artista aveva già dato in pasto ai fan. Rock e blues sono gli elementi che plasmano questo disco.

Seconda piazza per Elvis Presley con Elvis’ Christmas Album, pubblicato nel 1957. All’epoca il disco di Elvis infranse tutti i record di vendite con oltre 20 milioni di copie vendute: il cantante era considerato così trasgressivo nell’America degli Anni 50, che Irving Berlin, il quale per primo aveva cantato White Christmas, cercò di impedire la diffusione della versione Presleyana. Su tutti i brani svetta Blue Christmas.

And the winner is… A Christmas Gift For You From Phil Spector! In questo disco del 1963, Phil Spector, celebre produttore, per quello che è diventato subito un grande classico ha riunito attorno a sé grandi interpreti come Crystals, Ronnie Spector e Darlene Love. Il miglior lavoro di questa classifica dei migliori album di Natale è davvero una scelta eccellente per chi vuole farsi avvolgere dalle atmosfere fiabesche di questa parte finale dell’anno.

