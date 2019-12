Condividi su

Pretty Princess: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Tra le commedie sentimentali più amate degli ultimi anni sicuramente c’è Pretty Princess o se preferite il titolo originale The Princess Diaries. La pellicola del 2001, in onda oggi 12 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 , è stata diretta da Garry Marshall, regista statunitense noto al grande pubblico per opere come L’ospedale più pazzo del mondo, Pretty Woman, Paura d’amare, Se scappi, ti sposo e Capodanno a New York.

Il romantico lungometraggio, prodotto da Whitney Houston, Debra Martin Chase e Mario Iscovich, distribuito da Buona Vista International Italia e sceneggiato da Gina Wendkos, ha potuto contare su le musiche di John Debney e al botteghino negli Usa ha incassato 108 milioni di dollari. Ma qual è la sinossi di Pretty Princess?

Pretty Princess: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Pretty Princess racconta al storia di Mia Thermopolis, quindicenne timida e sognatrice alle prese con i dubbi e le incertezze dell’età adolescenziale. Innamorata di un ragazzo che sembra ignorarla del tutto, la dolce teenager passa tutto il tempo sui libri o con la migliore amica Lilly mentre le altre compagne di classe spesso si divertono a prenderla in giro. Rassegnata al fatto di non essere popolare, un evento del tutto improvviso cambia per sempre il suo destino.

Come in una fiaba, Mia scopre di essere l’erede al trono del principato di Genovia, regno situato tra Francia e Spagna. A darle questa incredibile notizia è la nonna Clarisse Renaldi che ha deciso di confessare tutto a causa della morte del padre. Totalmente inconsapevole delle sue nobili origini, Thermopolis deve lavorare sul come essere una buona principessa e proprio per questo prende lezioni di etichetta in gran segreto. Tuttavia il parrucchiere di corte svela alla stampa la verità e improvvisamente tutti vogliono diventare amici della Pretty Princess. Come andrà a finire?

Il cast del film

In Pretty Princess Anne Hathaway interpreta Principessa Amelia “Mia” Thermopolis di Genovia mentre Julie Andrews è la Regina Clarisse Renaldi di Genovia. Héctor Elizondo veste i panni di Joseph “Joe”, Heather Matarazzo quelli di Lilly Moscovitz e Mandy Moore è Lana Thomas.

Hanno partecipato al film anche Caroline Goodall nel ruolo di Helen Thermopolis, Robert Carmine in quello di Micheal Moscovitz ed Erik von Detten che è Josh Bryant. Patrick Flueger recita la parte di Jeremiah Hart e Sandra Oh quella del Vicepreside Gupta. Completano il cast Bianca Lopez che è la Cheerleader Fontana e Robert Glaudini nelle vesti di Adolpho.

