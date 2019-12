Condividi su

Strade più belle del mondo 2019: ecco Via dei Coronari a Roma

La prestigiosa rivista di arredamento e architettura Architectural Digest ha inserito tra le 10 vie più belle del mondo anche una strada italiana: via dei Coronari, a Roma, meta di passaggio un tempo per i pellegrini che si recavano a San Pietro. 500 metri di strada che un tempo erano occupati dai venditori di oggetti sacri e corone religiose (da qui il nome dei “coronari”), il cui nome originale (in età medievale) corrispondeva in realtà a Via Recta.

La storia di via dei Coronari, tra le strade più belle del mondo 2019

Via dei Coronari è stata per diverso tempo luogo di residenza delle famiglie nobili, ma che è stata anche protagonista e testimone di diverse epoche e cambiamenti per la Città eterna. La strada che da vicolo del Curato arriva fino a piazza di Tor Sanguigna è stata spesso anche scelta da registi come set per i loro film: tra i più importanti spicca Gli Innamorati (1955), di Mauro Bolognini, e Chi si ferma è perduto (1960), di Sergio Corbucci con Totò e Peppino De Filippo.

Attorno a via dei Coronari ci sono poi storie che hanno fatto la Storia, se perdonate il gioco di parole. Infatti si dice che qui hanno lavorato Imperia e Fiammetta, due cortigiane molto celebri in epoca rinascimentale, la seconda delle quali fu anche amante di Cesare Borgia.

Salvatore Quasimodo: a 60 anni dal Nobel

Le 10 strade più belle del mondo 2019: la classifica

Quali sono le altre 10 strade più belle del mondo 2019 secondo la classifica redatta da Architectural Digest? In Cina troviamo Jinli, la via dello shopping che si trova a Chengdu, dove troviamo moltissime insegne e lanterne rosse, una via che appartiene alla storia e la cui importanza nasce ai tempi della dinastia Qing. Restando nel continente asiatico, la rivista premia anche la giapponese Tetsugaku No Michi, a Kyoto, caratterizzata dalla lunghezza (2 km) e dal contorno fatto di alberi di ciliegio. Varcando l’oceano e approdando nel continente americano troviamo la famosa Lombard Street di San Francisco (quella piena di curve e di verde, per intenderci), mentre in Argentina c’è Caminito, la via più colorata di Buenos Aires. Restando nel continente latino, si viaggia fino in Messico e più precisamente fino a San Miguel de Allende, dove troviamo via Almada, qualche anno fa celebrata come la strada più bella del mondo.

Venendo al nostro caro Vecchio Continente, oltre a via dei Coronari a Roma, in Portogallo è stata premiata Agueda, via resa celebre dagli ombrelli sospesi in aria che fanno giochi di luci e ombre sulla strada sottostante, mentre in Spagna, a Cordoba, ecco primeggiare la Calleja de las flores, il cui nome è tutto un programma. In Irlanda del Nord troviamo Bregagh Road, resa celebre soprattutto dalla serie tv di successo Game of Thrones. Infine in Marocco un occhio di riguardo va alle meravigliose e azzurrisime stradine di Chefchaouen.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]