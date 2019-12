Condividi su

Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta streaming o in tv

Milan-Sassuolo, match valido per la 16a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 15 dicembre alle ore 15:00 allo stadio San Siro.

LEGGI ANCHE: Juventus-Udinese: probabili formazioni, quote e pronostico

Milan-Sassuolo: alla ricerca dei tre punti

Il Milan sta attraversando un buon periodo, caratterizzato da sette punti nelle ultime tre partite, nelle quali ha anche offerto delle ottime prestazioni contro Napoli, Parma e Bologna. Nonostante occupi la decima posizione in classifica, la squadra allenata da Pioli sta pian piano ritornando a lottare per un posto in Europa, ancora distante otto punti.

Situazione abbastanza complicata, dal punto di vista dei risultati, quella che riguarda il Sassuolo: nelle ultime cinque giornate, i neroverdi hanno centrato solo una vittoria contro il Bologna risalente a ormai un mese fa. Il pareggio esterno contro la Juventus sembrava aver messo sulla retta via la squadra di De Zerbi che, però, non ha trovato la vittoria casalinga contro il Cagliari nell’ultimo turno facendosi rimontare dopo essere passato in vantaggio di due reti.

I precedenti di Milan-Sassuolo

Le due squadre si sono già affrontate cinque volte a San Siro durante le partite di campionato. Lo storico vede il Milan in vantaggio sul Sassuolo: sono infatti tre le vittorie in favore dei rossoneri, l’ultima delle quali risalente al marzo scorso, a fronte di un pareggio nell’aprile del 2018 e una vittoria degli ospiti datata gennaio 2015.

Le probabili formazioni del match

MILAN Pioli è deciso a confermare gli stessi undici che hanno portato a casa i tre punti contro il Bologna. In porta ci sarà Donnarumma, confermati il terzino goleador Theo Hernandez – già a quota quattro gol in campionato -, Bonaventura mezz’ala di centrocampo e Piatek, che ha ritrovato il gol contro i felsinei. Ancora panchina per il centrocampista brasiliano Paquetà.

SASSUOLO Qualche dubbio per mister De Zerbi in vista di Milan-Sassuolo, alle prese con alcuni infortuni. Non al meglio Consigli, toccherà ancora al giovane Turati difendere i pali. In dubbio anche la presenza di Marlon: se non dovesse farcela, al suo posto Ferrari che ritornerebbe a giocare dopo un lungo infortunio. In avanti confermato Berardi alle spalle di Ciccio Caputo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuričić, Boga; Caputo

Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]