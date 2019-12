Condividi su

Divergent: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Amate i film di fantascienza? Allora Divergent potrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2014, in onda oggi 12 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Neil Norman Burger, regista statunitense noto al grande pubblico per aver firmato opere come The Illusionist- L’illusionista, The Lucky Ones – Un viaggio inaspettato, Limitless e Sempre Amici.

La pellicola d’azione, prodotta da Red Wagon Entertainment, distribuita da Eagle Pictures e sceneggiata da Evan Daugherty con Vanessa Taylor, è il primo capitolo di una trilogia e rappresenta la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Veronica Roth. Ma qual è la sinossi di Divergent?

Divergent è ambientato in un futuro distopico in cui Chicago è sopravvissuta ad un terribile cataclisma. Per evitare il pericolo di attacchi esterni, la città è circondata da alte e possenti mura e inoltre è stato introdotto un sistema ultramoderno che si occupa di preservare la pace. L’idea su cui si basa il nuovo assetto della società è che per raggiungere la tranquillità e l’equilibrio ogni individuo deve condurre un’esistenza che coincide il più possibile con le sue predisposizioni naturali. Questo bizzarra teoria sembra produrre effetti positivi soprattutto per chi ha una ruolo di potere.

Tutto cambia quando la giovane Beatrice Prior si sottopone a un test per scoprire cosa le riserva il futuro. Dagli esami risulta che la ragazza è una Divergent, ovvero una persona capace di adattarsi a più gruppi cosa totalmente inaccettabile per il governo. Tenute segrete le sue doti, la protagonista sceglie di far parte degli Intrepidi, fazione particolarmente movimentata. Sarà la scelta giusta o scoprirà di aver commesso un grave errore?

Il cast del film

In Divergent Shailene Woodley interpreta Beatrice “Tris” Prior mentre Theo James è Tobias “Quattro” Eaton. Ashley Judd veste i panni di Natalie Prior, Jai Courtney quelli di Eric e Ray Stevenson è Marcus Eaton.

Hanno partecipato al film anche Zoë Kravitz nel ruolo di Christina, Miles Teller in quello di Peter e Tony Goldwyn che è Andrew Prior. Inoltre Ansel Elgort recita la parte di Caleb Prior, Maggie Q quella di Tori Wu e Mekhi Phifer è Max. Completano il cast Kate Winslet nelle vesti di Jeanine Matthews, Ben Lloyd-Hughes in quelle di Will e Christian Madsen che è Albert “Al”.

