Condividi su

Antivirus gratis Windows: stop da gennaio 2020, quali software installare

Antivirus gratis Windows: stop da gennaio 2020, quali software installare

La fine del supporto di Microsoft da Windows 7 provocherà la scomparsa dell’antivirus gratuito. Microsoft Security Essentials smetterà di funzionare a partire dal 14 gennaio 2020. Diventa fondamentale aggiornare il proprio sistema operativo per non correre rischi. In alternativa però cosa si può fare? Esploriamo tutte le possibilità e i dettagli.

Antivirus gratis Windows: perché aggiornare e quali sono le alternative utili

La sicurezza di MSE era affiancata, già dal lontano 2009 al Defender, da gennaio 2020 non sarà più così e il vostro computer sarà esposto a rischi. I due strumenti sono stati tenuti separati fino alla versione 8.1. Con la fine del supporto a partire da gennaio ci si ritroverà con la sicurezza malware dimezzata, per non parlare delle mancate patch di sicurezza che non riusciranno più a coprire le minacce del nuovo anno e di avvenire. Se vi state chiedendo quale sia la soluzione possiamo senz’altro dire che l’unica e definitiva è quella di un aggiornamento immediato del sistema operativo. Perché? Ecco spiegato.

HarmonyOS non sarà sugli smartphone Huawei: perché resta Android

Perché non basterà cambiare solamente l’Antivirus

Un Antivirus di tipo commerciale potrà proteggervi solo dai malware nella misura in cui possiede aggiornamenti più recenti. Per quanto riguarda però le falle di sicurezza interne al Windows 7 solo la stessa Microsoft può provvedere. Dato che però le patch di sicurezza non saranno più rilasciate, è facile sostenere che non ci sarà una protezione adeguata ma solo a metà. È opportuno precisare che la problematica non riguarda tutte le versioni dell’OS ma il solo Windows 7.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]