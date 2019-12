Condividi su

Antlers: trailer, trama, cast e quando esce il film horror

Gli amanti del genere horror attendono con trepidazione di sapere quando approderà sul grande schermo Antlers. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche nel 2020, è stata diretta da Scott Cooper, regista statunitense noto al grande pubblico per opere come Crazy Heart, Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace, Black Mass – L’ultimo gangstar e Hostiles – Ostili.

Tra i produttori dell’inquietante lungometraggio spicca il nome del premio Oscar Guillermo del Toro, maestro delle atmosfere da brivido e dall’estetica gotica ed a tratti fiabesca. Il film inoltre è basato sul racconto The Quiet Boy scritto da Antosca. Ma vediamo insieme la sinossi di Antlers!

Antlers: trailer, trama e quando esce il film horror con Keri Russel

Come già detto in apertura di articolo, è certo che Antlers uscirà al cinema nel 2020 ma non è ancora stata rilasciata la data ufficiale. L’opera segue le vicende di Julia Meadows, insegnante di una piccola cittadina dell’Oregon. La donna, sempre pronta a dare il massimo, nota che Lucas Weaver, uno dei suoi alunni, ha un comportamento insolito. Timido e introverso, la professoressa cerca di capire la sua personalità con la speranza di aiutarlo.

Passo dopo passo, la giovane protagonista di Antlers è sempre più turbata dagli inquietanti racconti dell’allievo. Quello che pero ancora non ha scoperto è che gli eventi descritti da Lucas non sono frutto della sua immaginazione. Il piccolo infatti nasconde un terribile segreto che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza di tutti gli abitanti del posto.

Il cast del film

In Antlers Keri Russel interpreta Julia Meadows mentre Jesse Plemons è Paul Meadows. Jeremy T. Thomas veste i panni di Lucas Weaver, Grahaam Greene quelli di Warren Stokes e Scott Haze è Frank Weaver. Inoltre Rory Cochrane recita la parte di Dan Lecroy, Cody Davis quella di Clint e Sawyer Jones è Aiden Weaver.

Hanno partecipato al film anche Arlo Hajdu nel ruolo di Jake, Dendrie Taylor in quella di Carol e Dorian King che è l’uomo Antler. Emily Dlahunty è Evie, Jesse Downs interpreta Harrison e Katelyn Peterson è Julia Meadows da ragazza. Completano il cast: Andy Thompson, Glynis Davies e Amy Madigan.