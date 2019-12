Condividi su

State of Play: quali videogiochi sono stati annunciati durante l’evento

Terminato da poco tempo l’evento di Sony, sono stati annunciati vari videogiochi per Playstation 4 ma non sono mancati anche titoli che usciranno su altre console; vediamo quali sono i giochi multipiattaforma e quelli in esclusiva.

I multipiattaforma annunciati

Con il termine degli State of Play abbiamo un panoramica dei prossimi titoli che andranno a rinfoltire il catalogo videoludico. Tra i videogiochi multipiattaforma abbiamo Untitled Goose Game, titolo uscito su PC, sarà disponibile su Playstation 4 e Xbox One dal 17 dicembre; è un gioco dove impersonerete un’oca e dovrete portare a termine dei compiti all’interno di un paesino. Il videogioco sta avendo tanto successo negli ultimi tempi da avere addirittura dei meme su internet. Il secondo annuncio per le console è stato il dlc di Kingdom Hearts 3, ReMind. Poi abbiamo Predator: Hunting Grounds, uno sparatutto multigiocatore asimmetrico, tratto dai celebri film; il titolo sarà disponibile dal 24 aprile 2020 per PS4 e PC. Platinum Games ha presentato la sua prossima creazione, Babylon’s Fall, nuovo action della casa giapponese; il titolo è attualmente in sviluppo per Playstation 4 e PC. E ultimo, ma non meno importante, è stato annunciato ufficialmente: Resident Evil 3 Remake, dove all’interno sarà compreso Project Resistence (spin-off multiplayer di Resident Evil); il videogioco sarà disponibile dal 3 aprile 2020 per Plystation 4, Xbox One e PC.

State of Play, le esclusive Sony

Tra i titoli in esclusiva Playstation è stata annunciata la data di uscita di Dreams, in arrivo per il 14 febbraio 2020; il videogioco per adesso è acquistabile in early access, il cui contenuto sono gli strumenti di creazione (il gioco permette di creare il vostro videogioco) mentre la versione completa, in uscita l’anno prossimo, avrà anche un modalità storia. È stato annunciato un gioco d’avventura in realtà virtuale (in futuro, dopo il lancio, il titolo sarà giocabile anche senza VR), Paper Beast, la cui uscita dovrebbe avvenire per il primo trimestre del 2020; il videogioco ci farà esplorare un mondo strano, dove fauna e flora sono fatti di origami, che ricorderà vagamente i quadri del genere surrealista. È stato annunciato il battle royale dei maghi Spellbreak, uscito su PC, avrà una versione beta su Playstation 4 nel 2020. E infine è stato svelato un teaser di Ghost of Tsushima, dove è stato confermato che se ne saprà di più durante i Game Awards.

