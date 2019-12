Condividi su

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta streaming o in tv

Juventus-Udinese, match valido per la 16a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 15 dicembre alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Udinese: sfida bianconera per i tre punti

Juventus e Udinese sono entrambe alla ricerca della vittoria. I padroni di casa – nonostante abbiano consolidato il primo posto nel girone di Champions vincendo questo mercoledì contro il Bayer Leverkusen – non stanno passando un gran momento in campionato. Nelle ultime due giornate, la squadra di Sarri ha raccolto un solo punto nel pareggio interno contro il Sassuolo ed è uscita sconfitta dall’Olimpico contro la Lazio nell’ultimo turno, scivolando così al secondo posto in classifica.

Situazione molto più complicata quella dei friulani: il cambio di allenatore non sta dando i risultati che il presidente Pozzo si aspettava. La squadra allenata da Gotti non trova la vittoria dal 3 novembre in trasferta contro il Genoa, gara d’esordio per l’ex collaboratore tecnico proprio di Sarri durante la passata stagione al Chelsea. Nelle ultime quattro gare, l’Udinese ha raccolto solo due punti contro Napoli e Spal, incassando inoltre due sconfitte contro Sampdoria e Lazio. I bianconeri occupano il 16esimo posto in classifica, distanziati di soli quattro punti dalla zona retrocessione.

I precedenti di Juventus-Udinese

Negli ultimi quattro incontri all’Allianz Stadium, la squadra di casa ha vinto tre volte: l’ultimo successo risale al marzo di quest’anno con il risultato di 4-1. Gli ospiti hanno vinto una sola volta negli ultimi quattro precedenti nell’agosto del 2015, partita terminata 0-1 con gol di Thereau. Le due compagini non pareggiano a Torino dalla stagione 1989-1990, quando il match terminò 1-1.

Le probabili formazioni del match

JUVENTUS – Maurizio Sarri recupera Douglas Costa e Ramsey dai rispettivi infortuni, mentre non saranno della gara Cuadrado e Pjanic, squalificati. In porta Szczesny, trova posto sulla corsia difensiva di destra Danilo a discapito di De Sciglio; a centrocampo quasi sicura l’assenza per infortunio di Bentancur: al suo posto uno tra Emre Can e Rabiot. In avanti confermato Cristiano Ronaldo coadiuvato da Dybala; ballottaggio tra Higuain e Ramsey per formare il tridente d’attacco, con il Pipita in leggero vantaggio sul gallese.

UDINESE – Luca Gotti farà quasi sicuramente a meno degli infortunati Samir, Sema e Jajalo. Nonostante abbia svolto lavoro differenziato in settimana, appare recuperato De Paul, che dovrebbe scendere in campo da titolare. In porta Musso, mentre in difesa De Maio potrebbe prendere il posto di Becao. Fasce di centrocampo occupate da Ter Avest e Larsen; coppia d’attacco Lasagna–Okaka, con Nestorovski che partirà dalla panchina.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Emre Can, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Okaka.

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

