Xbox Series X, presentata la nuova console gen di Microsoft, quando esce

Numerosi annunci sono avvenuti ai Game Awards e senza ombra di dubbio tra quelli che hanno più spiccato vi è la presentazione della nuova generazione di console Microsoft; andiamo a scoprire quali sono per ora i giochi annunciati, le informazioni hardware e la data d’uscita.

I videogiochi next gen di Microsoft

Presentato durante i Game Awards, il nuovo gioco dei Ninja Theory è Senua’s Saga: Hellblade II in esclusiva Xbox Series X, seguito di Hellblade: Senua’s Sacrifice; il gioco vinse vari premi ai British Academy Games Awards nel 2017 per miglior direzione artistica, miglior sonoro, miglior gioco britannico, miglior gioco oltre l’intrattenimento, miglior performance a Melina Juergens (Senua) e ai The Game Awards nel 2018 per miglior design audio, miglior Performance a Melina Juergens.

Il titolo uscì su PS4 e Pc nel 2017 dove riscosse molto successo per poi arrivare un anno dopo su Xbox One e, il seguente ancora, su Switch; di genere adventure hack ‘n’slash, vi immerge nella mitologia norrena e seguirete le vicende di Senua (la protagonista), guerriera pitta, nel suo viaggio nel regno dei morti per riportare in vita il suo amato. Tra gli altri titoli annunciati per l’Xbox Series X vi è lo sparatutto in prima persona Halo Infinite e l’adventure EverWild.

Xbox Series X, le specifiche hardware

Dai rumors emersi in passato anche questa nuova generazione di console verrà distribuita in due formati (genericamente standard e pro) e a quanto pare la nuova piattaforma mostrata ai Game Awards dovrebbe essere per gli hardcore gamer; la potenza di elaborazione sarà quattro volte superiore all’attuale Xbox One X, con una CPU AMD zen 2 (8 core, 16 threads 3,5GHz), GPU AMD Navi da 12 TFLOPS, una RAM da 16 Gb GDDR6, supporto al Ray Tracing, lettore ottico Blu-Ray 4K e compatibilità con le quattro generazioni precedenti.

Quando esce la nuova gen

Xbox Series X è attesa per l’inverno 2020, per altre informazioni che verrano rilasciate nel tempo, continuate a seguirci.

