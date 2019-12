Condividi su

Mostra Queen Bologna: anticipazioni, come arrivare e dove si trova

Alle 18:30 del 12 dicembre 2019 c’è stata, a Bologna, l’inaugurazione della mostra sui Queen in via Santa Margherita, 10. La mostra contiene gli scatti del grande fotografo rock Denis O’Regan, considerato il più grande tra i fotografi musicali, per gli artisti di fama mondiale per cui ha lavorato. La mostra andrà avanti fino all’1 febbraio 2020, con ingresso gratuito.

Il fotografo musicale O’Regan e l’incontro con i Queen

Il fotografo inglese sessantaseienne O’Regan vide per la prima volta esibire i Queen a Londra nel 1973, quando ancora facevano da spalla ad altri grandi artisti, e venne letteralmente folgorato dall’esibizione del frontman, Freddie Mercury. Nell’estate del 1986 Denis divenne il fotografo ufficiale del The Magic Tour, nel quale i Queen avevano già raggiunto l’apice della loro popolarità; il fotografo musicale ha seguito la celebre band per tutte le tappe nelle città europee, scattando foto sia sul palco che nel backstage.

La mostra a Bologna: non solo Queen

La mostra all’Ono arte contemporanea conta 40 fotografie, ma Freddie Mercury non è l’unico protagonista; oltre alla sezione riservata ai Queen, troviamo scatti di tanti altri big dello scenario musicale come David Bowie, U2, Amy Whinehouse, Stones e Bob Marley, tutti artisti con il quale O’ Regan aveva in precedenza lavorato. Nella mostra si trovano due fra le fotografie più conosciute e importanti della band inglese: la prima è lo scatto che ha immortalato Freddie Mercury che porta la corona d’oro e un mantello rosso maestoso mentre punta il braccio verso il cielo durante il concerto dell’agosto 1986 al Knebworth Park di Londra. L’altro, conosciutissimo, è lo scatto intitolato Helicopter’s Days, descritto dallo stesso fotografato come la “foto più importante dei Queen, i Queen non si vedono, ma questa è anche la testimonianza di quanto fossero diventati grandi. È l’elicottero che parla per loro”; lo scatto di O’Regan da un elicottero mostra l’orda di fan che aspetta l’arrivo della grande band, costretta a fare il loro ingresso sul velivolo per mancanza di spazio.

Musei in Musica 2019: programma, date e orari. Gli appuntamenti

Gli orari della mostra dei Queen

Gli orari per visitare la mostra sono martedì e venerdì 15 – 20, sabato 10 – 13 e 15.30 – 20.



Il 24 dicembre l‘Ono arte contemporanea sarà aperto solo dalle 15.00 alle 18.30, mentre il 25 e il 26 dicembre la mostra rimarrà chiusa.

