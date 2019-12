Condividi su

Santa Lucia 2019: storia, festa e perché è il giorno più corto dell’anno

Santa Lucia: è arrivato il 13 dicembre. Per la tradizione si tratta del giorno più corto dell’anno ma non è così per la scienza.

Il giorno più corto dell’anno?

La tradizione vuole che il giorno in cui si celebra Santa Lucia, cioè il 13 dicembre, sia il più corto dell’anno, in pratica, quello con meno ore di luce. Tale credenza è maturata perché in base all’antico calendario Giuliano, utilizzato fino al 1582, il Solstizio di Inverno cadeva proprio tra il 12 e il 13 dicembre. Successivamente, su iniziativa di Papa Gregorio XIII, si cominciò a utilizzare un calendario diverso che, appunto, venne denominato Gregoriano.

Quest’ultimo è tuttora in vigore nella maggior parte dei paesi del mondo perché permette una suddivisione più precisa del tempo rispetto a quello Giuliano. Con tale sostituzione, il Solstizio di Inverno cominciò a cadere in una data diversa: per esempio quest’anno l’evento astronomico avverrà domenica 22 dicembre. Quindi, per il giorno più corto dell’anno bisognerà aspettare ancora una decina di giorni: infatti, solo allora il Sole arriverà nel punto di massima distanza dalla Terra.

Santa Lucia: perché si celebra

Santa Lucia è una martire della cristianità. Leggenda vuole che sia stata arsa viva o decapitata durante le persecuzioni condotte contro i cristiani a Siracusa nel III secolo sotto l’imperatore romano Diocleziano; aveva preferito donare le proprie ricchezze ai poveri, dopo aver chiesto a Dio la guarigione della madre, piuttosto che a un pagano che intendeva sposarla, quindi, il suo promesso sposo decise di denunciarla. Oltre che patrona della città di Siracusa è anche la santa patrona della vista – per via del nome Lucia che viene dal latino Lux, ossia “luce” – tanto che viene solitamente ritratta con tra le mani un piatto su cui sono poggiati i suoi occhi.

