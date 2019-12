Condividi su

Report: anticipazioni di stasera 16 dicembre 2019 su Rai 3

Taglio investigativo e approfondimento giornalistico, queste le caratteristiche principali di Report. La trasmissione dalle roventi inchieste, in onda oggi 16 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, approda ad un nuovo ed interessante appuntamento con tanti argomenti da affrontare.

Come di consueto, al timone del programma ci sarà Sigfrido Ranucci che attraverso servizi speciali ed interviste proverà a far luce sulle dinamiche alla base di alcuni fatti di cronaca e scottanti temi d’attualità. Ma cos’ha in serbo per noi Report?

Report: anticipazioni di stasera 16 dicembre 2019 su Rai 3

La puntata di Report si aprirà con il servizio, intitolato Muto come un pesce, dedicato allo sfruttamento dei mari e oceani. Le imbarcazioni commerciali e industriali che si aggirano tra le distese azzurre sono sempre di più e proprio la loro continua incursione ha provocato un forte impoverimento delle riserve ittiche.

La pesca illegale ha danneggiato anche le zone protette rendendo così difficile il ripopolamento delle fauna e la possibilità per i giovani esemplari di riprodursi. La conseguenza di questo abuso è che attualmente la domanda supera l’offerta e circa il 50% dei pesci che finiscono sulle nostre tavole sono allevati spesso con antibiotici e mangimi artificiali e inoltre ogni anno per soddisfare la richiesta tonnellate vengono importate dall’estero.

Anticipazioni di stasera 16 dicembre 2019 su Rai 3

Successivamente Report passerà ai gravi disagi provocati dall’acqua alta a Venezia. Il programma proverà a capire se quello che è successo poteva essere previsto e in che modo cambierà la situazione con l’attivazione del sistema Mose costato ben 5,4 miliardi di euro. Tuttavia al momento è nelle mani dei commissari straordinari dopo che è stata avviata un’indagine dalla procura che ha portato a numerosi arresti di funzionari pubblici, politici e industriali.

Per comprendere le soluzioni al problema Report ci mostrerà come i Paesi Bassi lo gestiscono attraverso l’energia idraulica.

Report: il servizio sui regali di Natale e le palestre

Con l’avvicinarsi del Natale Report ci guiderà in un viaggio tra i regali più in voga. Questi ultimi di solito hanno confezioni particolari volte ad abbellire ulteriormente l’oggetto. La trasmissione però ha scoperto che in alcuni casi acquistandoli inconsapevolmente si finisce per finanziare associazioni politiche.

Infine la nuova puntata del programma si chiuderà con Ci vuole un fisico bestiale, servizio dedicato all’enorme giro d’affari che ruota attorno alle oltre ottomila palestre aperte in tutta Italia. Non tutte però sono registrate sotto forma di attività commerciali ma solo come circoli senza scopo di lucro. In questo modo dunque hanno diritto a sgravi fiscali e inoltre il titolo necessario per svolgere il lavoro da personal trainer può essere conseguito anche tramite un corso online.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]