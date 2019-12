Condividi su

Alessio Sakara a Tu si que vales 2019: carriera, biografia e chi è

Il romano Alessio Sakara, alto 185 cm, è conosciuto al grande pubblico per l’attività di co-conduttore televisivo nel talent show, in onda su Canale 5, Tu si que vales insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Ma prima della sua carriera televisiva, Alessio era conosciuto per la sua carriera da gran sportivo di arti marziali miste.

Alessio Sakara: biografia e carriera

Alessio Sakara nasce e cresce a Pomezia, all’età di 11 anni si appassiona al pugilato. A 13 anni partecipa alla sua prima competizione conquistando la medaglia d’oro. Dopo tre anni e ulteriori premi, vince il titolo italiano. In seguito il pugile comincia a dedicarsi alle arti marziali, imparando il Sanda (arte marziele ibrida: sport da combattimento cinese uno contro uno) e arriva secondo ai mondiali della disciplina. A 18 anni, in Colombia, concorre a quattro incontri da professionista, vincendone tre. Tornato in Italia inizia a praticare il Brazilian Jiu Jitsu e decide di trasferirsi in Brasile per sei mesi, per migliorare la tecnica. Nel 2006 si trasferisce negli Stati Uniti e nel 2008 entra a far parte dell’American Top Team. Alessio è il primo italiano a gareggiare nella promozione statunitense UFC e nel 2009 entra nella Top ten dell’UFC. Nel 2013 partecipa al programma tv Pechino Express, ma è costretto ad abbandonarlo per un impegno improvviso nell’ambito delle arti marziali. Nel 2014 conduce, insieme al suo cane Saki, Fattore Alfa, programma tv Rai che trattava argomenti a lui vicini quali sport e fitness, avventura, lifestyle, alimentazione e salute. Nell’autunno 2016 è al timone insieme a Martin Castrogiovanni del programma tv, di sei puntate, Il più forte, in onda su Dmax: una gara tra “persone comuni” disposte a mettersi in gioco per vincere il titolo di “più forte”. Dal 2017 è alla conduzione di Tu si que vales e nel 2018 ha preso parte a due film Arrivano i prof di Ivan Silvestrini e Anche senza di te di Francesco Bonelli. Il famoso sportivo è stato animato e reso uno dei personaggi del cartone animato South Park.

Vita privata

Nel 2012 Alessio sposa Adele (volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo), con la quale ha due figli: Marcus e Leonida – i nomi dei bambini sono legati alla passione del campione d’arti marziali, la storia greca e romana. Secondo alcune indiscrezioni i due coniugi non starebbero più insieme e si vocifera che Sakara abbia iniziato una relazione con Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi. Ad oggi non ci sono né smentite, né conferme.

