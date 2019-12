Condividi su

Pezzi unici: trama e anticipazioni di stasera 15 dicembre 2019

Domenica 15 dicembre alle 21:25 andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata della fiction italiana Pezzi unici, di Sergio Castellitto. Lo sceneggiato, diretto da Cinzia TH Torrini, tratta di Vanni, il burbero falegname fiorentino che lavora nella bottega a conduzione familiare, portata avanti da molte generazioni. L’artigiano, impeccabile sul lavoro, vive un dramma in famiglia: suo figlio, caduto nel mondo della droga, si suicida, o così sembrerebbe. Pezzi unici è il nome del laboratorio tenuto in una casa di riposo proprio dal figlio, Lorenzo, il quale, due mesi prima di morire e dopo essersi disintossicato dalla droga, aveva provato ad aiutare cinque ragazzi problematici grazie alla passione per il lavoro artigianale. Vanni decide di continuare l’attività del figlio con la speranza di poter scoprire dai giovani scapestrati qualcosa in più sui fatti che si celano dietro la morte di Lorenzo.

Pezzi Unici: anticipazioni della quinta puntata

Le disgrazie non vengono mai da sole è titolo della quinta parte della fiction italiana composta dal nono e decimo episodio. La puntata inizia con Vanni che manifesta a Carlo i suoi sospetti e continua a fare indagini per ricostruire i motivi che si nascondono dietro la morte del figlio. Nel frattempo Jess è ancora arrabbiata con Elia che, in combutta con gli altri, le ha sottratto il bottino che le sarebbe servito a pagare l’affitto dell’appartamento in cui si sarebbe dovuta trasferire; ma a tormentarla più di ogni altra cosa è il pensiero che suo marito Lucio, ladro violento arrestato prima che la giovane donna entrasse in casa famiglia, possa essere uscito di prigione e possa essere nuovamente sulle sue tracce. Le sue paure sono fondate: il coniuge, in sella alla sua moto, assedia la casa di Jess. Intanto Carlo, sentimentalmente coinvolto da Jess, prova a baciarla, ma viene rifiutato. Nello stesso episodio, Marcello, dopo aver ritrovato il gruzzolo di Jess nella borsa di Beatrice, si scontra con Elia e spiega l’intera vicenda. Elia si sente in colpa per ciò che ha fatto e promette a Marcello che si allontanerà definitivamente dalla ragazza. Ritroviamo Vanni che ha urgenza di finire i mobili commissionati da un ricco nobile fiorentino, ma potrà riuscirci solo con l’aiuto dei ragazzi.

Nel decimo episodio, il forte timore di Jess la riavvicina a Elia. Viene portato a termine il lavoro incaricato dal nobile che, soddisfatto, invita tutti alla festa di beneficenza. Vanni e Anna organizzano una sorpresa per i ragazzi che, nell’ultimo periodo, sembrano molto tesi. Intanto Valentina è infuriata con Lapo dal quale, durante una lite violenta, ha ricevuto uno schiaffo. Carlo è sempre più preso da Jess che invece, durante la festa di beneficenza data dal nobile, tenta un furto. È in quell’occasione che la ragazza riceve una brutta sorpresa: Lucio è lì e vuole portarla via.

