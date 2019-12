Condividi su

Pensioni ultime notizie: proposta Quota 103 da Brambilla, i dettagli

Pensioni ultime notizie: continua a tenere banco nel dibattito politico la tematica previdenziale. Alberto Brambilla, esperto tra l’altro vicino alla Lega, torna a proporre l’introduzione di Quota 103.

Pensioni ultime notizie: 64 anni di età e 39 di contributi.

Alberto Brambilla, presidente dell’osservatorio Itinerari previdenziali, torna alla carica sulla necessità di dare agli italiani “regole semplici e valide per tutti” per quanto riguarda le pensioni. Quindi, l’esperto ribadisce come sia fondamentale un “intervento definitivo e strutturale” sul sistema previdenziale visto anche che Quota 100 non sarà più in vigore a partire dal 2021.

La sua proposta si muove in direzione, appunto, di un superamento di Quota 100; in pratica, “mantenendo i requisiti per la pensione di vecchiaia a 67 anni di età, indicizzata all’aspettativa di vita, e almeno 20 di contribuzione, quello che si potrebbe fare è sostituire le varie Quota 100, Opzione Donna, Ape Sociale e agevolazioni varie da un lato, estendendo ad altre categorie professionali i fondi esubero (che, sul modello di quanto già fatto da banche e assicurazioni, sarebbero completamente finanziati da imprese e lavoratori, dunque a costo zero per la collettività) e, dall’altro, consentendo un pensionamento flessibile con 64 anni di età, sempre indicizzata, con almeno 39 anni di contributi, di cui non più di 3 figurativi”.

Quota 103 dovrebbe costare meno di Quota 100

Andare in pensione con 64 anni di età e 39 di contributi: in questo consiste sostanzialmente la Quota 103 che propone di introdurre Brambilla. Questa modalità di pensionamento anticipato correrebbe parallelamente a quella che prevede l’uscita dal lavoro “con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e uno in meno per le donne, rigorosamente svincolati dall’aspettativa di vita”.

Detto ciò, è probabile che nei suoi primi anni di funzionamento Quota 103 faccia spendere un po’ più di Quota 100, tuttavia, sottolinea sempre Brambilla, “a regime dovrebbe costare meno” dato anche che “trattandosi di pensioni prevalentemente contributive, non si farà altro che restituire quanto versato”.

