Manchester United-Everton: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Old Trafford di Manchester, alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre andrà in scena Manchester United-Everton. Lo scontro sarà valido per la 17esima giornata di Premier League.

Il Manchester United, che attualmente occupa la quinta posizione in classifica a 24 punti, giunge a questa sfida dalla vittoria in trasferta contro il Manchester City per 1-2 nel derby. Lo United nelle ultime uscita sembra aver riconquistato la verve che ha caratterizzato i primi mesi della gestione Solskjaer, strappando due importanti successi fra cui, oltre al derby, quello contro il Tottenham del grande ex Mourinho. In classifica i Red Devils sono ancora attardati rispetto alle posizioni di testa, ma continuando su questa strada entro le prossime settimane ci potrebbero essere novità positive in merito.

L’Everton, al momento occupante la posizione 14 in classifica a 17 punti, arriva invece dal successo in casa contro il Chelsea per 3-1. È stata una vittoria salvifica quella ottenuta dai Toffees contro i Blues, giunta dopo l’esonero di Marco Silva. Anche per questo match viene riconfermato Duncan Ferguson in panchina e chissà che, in caso di nuovo risultato positivo, non possa essere confermato in toto.

La storia recente fra le due squadre è favorevole alla formazione di casa: nelle ultime dieci partite fra le due squadre lo United ha fatto registrare infatti sei vittorie, due sconfitte e due pareggi.

Questo incontro è stato affidato al fischietto di Michael Oliver, che verrà coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR presenzierà Craig Pawson.

Le probabili formazioni di Manchester United-Everton

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David De Gea; A. Wan Bissaka, V. Lindelof, H. Maguire, L. Shaw; S. Mctominay, Fred; J. Lingard, A. Martial, D. James; M. Rashford

Allenatore: Ole Gunnar Solskjær

EVERTON (4-2-3-1): J. Pickford; D. Sidibe, M. Holgate, M. Keane, Lucas Digne; G. Sigurdsson, M. Schneiderlin; Theo Walcott, Alex Iwobi, Richarlison; D. Calvert-Lewin

Allenatore: Duncan Ferguson

Le quote del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.77, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 4.85. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.70.

