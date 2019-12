Condividi su

Arsenal-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote

Arsenal-Manchester City è uno dei match della 17esima giornata di Premier League. Il fischio d’inizio è previsto domenica 15 dicembre alle ore 17:30 all’Emirates Stadium di Londra.

L’Arsenal oggi si ritrova nono in classifica con 22 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il West Ham United per 1-3. Un ritorno al successo insperato quello dei Gunners, reduci da un avvio di stagione da incubo. Con l’esonero di Emery, la squadra londinese era chiamata ad una svolta, cosa che poi non è però avvenuta. L’obiettivo non è sicuramente un piazzamento a metà classifica, perciò serve una svolta decisiva al più presto.

Il Manchester City, oggi terzo in classifica con 32 punti, è reduce dalla sconfitta in casa contro il Manchester United per 1-2. In Premier League il rendimento dei Citizens non è stato positivo, con le speranze di titolo che sembrano ormai essere terminate successivamente alla sconfitta nel derby di domenica scorsa.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due squadre, il Manchester City ha fatto registrare sei vittorie, due sconfitte e due pareggi.

Lo scontro sarà diretto dal signor Craig Pawson, che sarà assistito dai guardalinee Ian Hussin e Richard West. Al VAR ci sarà Chris Kavanagh.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (3-4-3): B. Leno; S. Papastathopoulos, C. Chambers, S. Kolasinac; A. Maitland-Niles, G. Xhaka, L. Torreira, M. Ozil; N. Pepe, P. Aubameyang, A. Lacazette

Allenatore: Fredrik Ljungberg

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; K. Walker, N. Otamendi, Fernandinho, B. Mendy; I. Gundogan, K. De Bruyne, D. Silva; B. Silva, G. Jesus, R. Sterling

Allenatore: Pep Guardiola

Le quote del match

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 6.10, mentre quella degli ospiti è quotata 1.45. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 5.35.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]