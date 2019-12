Condividi su

Crystal Palace-Brighton: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo stadio Selhurst Park di Londra, lunedì 16 dicembre alle ore 20:45, si giocherà Crystal Palace-Brighton. Il match sarà valevole per la 17esima giornata di Premier League.

Il Crystal Palace si trova in decima posizione in classifica a 22 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Watford per 0-0. Non male lo score dei londinesi in questa prima metà di stagione, considerando che l’obiettivo primario è quello di una salvezza tranquilla. Nelle ultime tre partite sono arrivati sette punti e, con un po’ di continuità in più, le Eagles potrebbero ambire anche a una top ten.

Il Brighton ora occupa la posizione 12 in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Wolverhampton Wanderers per 2-2. Prima di quest’ultima sfida, i Seagulls sono stati capaci di espugnare l’Emirates, casa dell’Arsenal. La zona retrocessione non resta comunque lontana, ma la squadra del sud Inghilterra ha tutte le carte in regola per ambire ad un’altra salvezza.

La storia recente fra le due squadre è favorevole alla formazione ospite: nelle ultime cinque partite fra le due formazioni, il Brighton ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio.

Il monday night sarà diretto dal signor Craig Pawson, che sarà assistito dai guardalinee Ian Hussin e Richard West. Al VAR troveremo Martin Atkinson.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Brighton

CRYSTAL PALACE (3-5-2): V. Guaita, M. Kelly, J. Tomkins, Gary Cahill; A. Toensend, C. Kouyate, J. Riedewald, J. Mcarthur, L. Milivojevic; W. Zaha, J. Ayew

Allenatore: Roy Hodgson

BRIGHTON (3-4-3): M. Ryan, D. Burn, L. Dunk, A. Webster; S. Alzate, A. Mooy, D. Propper, P. Gross; L. Trossard, A. Connolly, N. Maupay

Allenatore: Graham Potter

Le quote del match

I bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa 2.56, mentre il successo ospite è dato a 2.93. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.25.

