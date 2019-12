Condividi su

Selena Gomez, nuovo album: uscita a inizio 2020, ecco la tracklist

Già si sapeva dell’intenzione di Selena Gomez di pubblicare un nuovo album il 10 Gennaio 2020. Da parte dei fans si erano fatte molte supposizioni sul suo titolo e anche sulle canzoni in esso contenute. Ora il mistero è svelato: entrambe le cose sono state annunciate ufficialmente.

Il nuovo disco uscirà a Gennaio

Si chiamerà Rare il nuovo disco di Selena Gomez in uscita nei primi giorni del 2020. La cantante di Grand Prairie lo ha annunciato ufficialmente, così come ha reso noto anche artwork e tracklist del suo nuovo disco. Di Rare conosciamo due tracce, i singoli Lose You To Love Me e Look At Her Now. Il primo, presentato il 23 Ottobre, ha debuttato in testa alla classifica di Billboard: è la prima volta che l’artista texana raggiunge una posizione così elevata. Un risultato che comunque non l’ha tenuta al riparo dagli strali di chi la considera più un fenomeno social che un vero talento. I fan di Selena Gomez, invece, non hanno alcun dubbio e continuano a seguirla con dedizione.

Francesco Bianconi: nuovo album in uscita da solista. Le anticipazioni

Rare: la tracklist

Selena Gomez ha reso nota la tracklist del nuovo album Rare, in uscita il 10 Gennaio 2020:



Lose You To Love Me; Look At Her Now; Rare; Dance Again; Ring; Vulnerable; People You Know; Let Me Get There;

Crowded Room (feat. 6Lack); Kinda Crazy; Fun; Cut You Off;

A Sweet Place (feat. Kid Cudi).



Questo disco arriva in una fase molto importante della vita della cantante. Ha infatti superato i problemi di salute dovuti a una patologia autoimmune, il lupus, che l’ha costretta a un trapianto di reni. I due singoli estratti da Rare, Lose You To Love Me e Look At Her Now, si riferiscono il primo alla rottura con Justin Bieber, avvenuta nel 2018, mentre il secondo è il ringraziamento di Selena Gomez ai suoi fan, i Selenators, che non le hanno mai fatto mancare il supporto, anche nei momenti più difficili.

L’artista ha dichiarato di essere molto contenta per quel che è riuscita a fare in sala di registrazione:

“Questo disco è il mio diario degli ultimi anni e non vedo l’ora che possiate ascoltarlo. Ho fatto del mio meglio per rendere questo il miglior album della mia carriera. E sento di aver superato le aspettative. Spero che questo non mi si ritorca contro”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]