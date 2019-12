Condividi su

Dove vedere Sampdoria-Juventus in diretta streaming o in tv

Sampdoria – Juventus, match valido per la 17a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55 allo stadio Luigi Ferraris

Sampdoria e Juventus cercano i tre punti per dare continuità ai loro ultimi risultati. La squadra blucerchiata viene da una vittoria importantissima nel derby contro il Genoa grazie ad un gol di Gabbiadini nei minuti finali della partita. Nonostante non stia giocando un gran calcio, la squadra di Ranieri nelle ultime cinque giornate ha raccolto 7 punti che hanno concesso ai doriani di uscire dalla zona retrocessione, ancora poco distante di soli 2 punti, occupando la 16esima posizione in classifica.

Torna a sorridere anche in campionato la Juventus che si presenta allo stadio Marassi forte dei tre punti interni contro l’Udinese – grazie alla doppietta di un ritrovato Cristiano Ronaldo e del capitano Bonucci -, ritornando nuovamente in testa alla classifica visto il pareggio dell’Inter in terra toscana. La squadra di Sarri vuole lasciare il segno anche in questa insidiosa trasferta con l’auspicio di terminare il corrente anno solare in prima posizione.

I precedenti di Sampdoria – Juventus

Nei cinque precedenti tra blucerchiati e bianconeri, i padroni di casa hanno trovato la vittoria due volte mentre gli ospiti hanno espugnato il Ferraris in tre occasioni. L’ultimo incontro risale al 26 maggio della scorsa stagione, a campionato matematicamente concluso, con la Sampdoria vincente 2-0 grazie alle reti di Defrel e Caprari.

Le probabili formazioni del match

SAMPDORIA. Molti dubbi di formazione da sciogliere per mister Ranieri, alle prese tra infortuni e squalifiche. Non sarà della partita il centrocampista inglese Vieira, assente per somma di ammonizioni. In dubbio Ekdal, uscito alla fine del primo tempo nel derby per una botta alla caviglia, così come Fabio Quagliarella, anche lui sostituito a quindici minuti dalla fine nella stracittadina dopo aver lamentato un fastidio al bicipite femorale. Scalpita Gabbiadini per una maglia da titolare, match winner contro i grifoni.

JUVENTUS. Dopo aver avuto successo il tridente Dybala – Higuain – Ronaldo contro l’Udinese, mister Sarri non sembra intenzionato a riproporlo anche contro la Sampdoria. La squadra bianconera vuole portare a casa i tre punti dando un occhio di riguardo anche all’imminente sfida contro la Lazio. Da valutare Szczesny, vittima di un infortunio alla spalla a poche ore dall’inizio del match contro i friulani; in difesa dovrebbero rivedersi De Ligt e Alex Sandro. In avanti il Pipita potrebbe riposare per far spazio a Bernardeschi.

SAMPDORIA (4 – 3 – 1 – 2): Audero; Thorsby, Ferrari.A., Colley, Murru; Linetty, Leris, Ekdal; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

JUVENTUS (4 – 3 – 1 – 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Il talento ad intermittenza di Manolo Gabbiadini

Dove vedere Sampdoria – Juventus in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now Tv.

